Полиция выясняет причины аварии
В Кургане 19 января на улице Омской водитель легковушки врезался в газовую опору и погиб на месте ДТП. Об этом сообщили представители городской Госавтоинспекции.
«На улице Омской водитель Toyota Corolla влетел в столб. Он скончался на месте аварии до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГАИ.
Причины ДТП устанавливаются. Проводится проверка, уточнили в полиции.
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