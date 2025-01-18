18 января 2025

Водитель погиб в Кургане, врезавшись в газовую опору. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция выясняет причины аварии
Полиция выясняет причины аварии Фото:

В Кургане 19 января на улице Омской водитель легковушки врезался в газовую опору и погиб на месте ДТП. Об этом сообщили представители городской Госавтоинспекции.

«На улице Омской водитель Toyota Corolla влетел в столб. Он скончался на месте аварии до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГАИ.

Причины ДТП устанавливаются. Проводится проверка, уточнили в полиции. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 19 января на улице Омской водитель легковушки врезался в газовую опору и погиб на месте ДТП. Об этом сообщили представители городской Госавтоинспекции. «На улице Омской водитель Toyota Corolla влетел в столб. Он скончался на месте аварии до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ГАИ. Причины ДТП устанавливаются. Проводится проверка, уточнили в полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...