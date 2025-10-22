В Кургане открылся магазин-закусочная с большим ассортиментом напитков Фото: Ярослава Махова © URA.RU

В Кургане начал работу новый магазин-закусочная, предлагающий широкий выбор напитков. Он разместился в том же помещении, где ранее функционировал сетевой магазин готовой еды «Жизньмарт». Об этом информирует корреспондент URA.RU. По его словам, утверждение о том, что в интерьере сохранились элементы от предыдущего магазина, будет справедливым, однако не менее верно и противоположное мнение.

Что стало с «Жизньмарт» на улице Пролетарской

Магазин, ранее работавший под брендом «Жизньмарт» на улице Пролетарской в Кургане, прекратил сотрудничество с одноименной сетью. Владельцы приняли решение выйти из сети и продолжить деятельность в самостоятельном формате, изменив название.

По словам представителей магазина-кофейни, коллектив осознанно выбрал путь независимого развития, чтобы иметь больше свободы в принятии решений. Они выразили благодарность за приобретенный опыт в рамках сети, отметив, что готовы двигаться вперед с новыми планами, сохраняя прежнюю команду и атмосферу уюта. Владельцы подчеркнули, что главной задачей остается создание комфортного пространства для гостей, где каждый сможет насладиться качественным кофе и приятной обстановкой.

Продолжение после рекламы

В настоящее время заведение находится на этапе технического запуска: продолжается настройка оборудования, совершенствуются рецепты и завершается оформление интерьера. Администрация призывает гостей делиться своими впечатлениями и замечаниями, отмечая, что обратная связь крайне важна для дальнейшего развития и совершенствования работы кофейни.

Интерьер

Изменений в интерьере почти нет. В помещении пока осталось незадействованное оборудование от «Жизньмарт», а свободного пространства стало больше за счет сокращения ассортимента товаров. На местах, где ранее были стеллажи, теперь стоят столики для принятия пищи и отдыха.













































1/12 В Кургане открылся новый магазин-закусочная на месте бывшего «Жизньмарт» Фото: Ярослава Махова © URA.RU

Ассортимент

В обновленном заведении сохранились холодильники с готовой едой. Но теперь продукты продают здесь под другими брендами. Привычных онигири или роллов в кофейне теперь нет, а на их месте появилась выпечка: пиццы, хотдоги, пирожки и булочки. Сократился ассортимент десертов.

В продаже появилось популярное у подростков соевое мясо, лапша быстрого приготовления и другие азиатские закуски. Кроме того, был расширен ассортимент бабл-ти. Также здесь могут приготовить французский или датский хотдог. Купленную готовую еду можно разогреть в микроволновке.