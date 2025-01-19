CNN: Зеленский готовится открыть новый «фронт» против России

Украинский лидер Владимир Зеленский усердно пытается расположить к себе избранного президента США Дональда Трампа, надеясь на то, что глава Штатов встанет на его сторону. Об этом пишут американские СМИ.
«Украина открывает новый фронт против России — льстит Трампу», — сообщает издание CNN. Там отметили, что Зеленский усерднее всех мировых лидеров пытается расположить к себе Трампа. Также в издании приводятся слова украинского лидера о том, что именно избранный президент США способен достичь мира и что-то противопоставить России.
Отмечается, что Зеленский пытается «подлизаться» к Трампу, называя его «великим учителем» и «намного более сильным кандидатом, чем Камала Харрис, как интеллектуально, так и физически». Для этого Киев также ведет особую игру и пытается убедить избранного президента США в том, что поражение Украины приведет к усилению США на мировой арене, а также в том, что войска ВСУ после окончания военных действий будут полезны в обороне стран НАТО.
Зеленский обязан хотя бы попытаться привлечь избранного главу Штатов на свою сторону, поскольку только он способен помочь Украине оставаться на плаву, рассказала научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Джоанн Хоса. При этом возвращение контроля над освобожденными Россией землями в Киеве уже не рассматривается, подчеркнула Хоса в беседе с изданием. Она добавила, что все, что остается Зеленскому — льстить Трампу или капитулировать.
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