В ТК «Кольцо» челябинской девочке выжгли глаза перцовым баллончиком

В торговом комплексе «Кольцо» в Челябинске 12-летняя девочка получила серьезные травмы в результате конфликта с 15-летней девушкой. Во время ссоры старшая распылила перцовый баллончик, что привело к химическому ожогу роговицы обоих глаз у ребенка. Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МВД по региону.
«В результате конфликта ребенок получил серьезные ожоги роговицы обоих глаз. Девочке назначено дорогостоящее лечение», — рассказала мама пострадавшей ИА «Первое областное». Семья также заявляет, что их дочь не была зачинщицей ссоры, а лишь пыталась обороняться от нападок старшей девушки.
По данным пресс-служб областного главка, все записи с камер изучаются для окончательного выяснения обстоятельств происшествия. Мать потерпевшей намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о нападении и причинении вреда здоровью ребенка.
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