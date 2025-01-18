18 января 2025

В ТК «Кольцо» челябинской девочке выжгли глаза перцовым баллончиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенку понадобилась помощь медиков
Ребенку понадобилась помощь медиков Фото:

В торговом комплексе «Кольцо» в Челябинске 12-летняя девочка получила серьезные травмы в результате конфликта с 15-летней девушкой. Во время ссоры старшая распылила перцовый баллончик, что привело к химическому ожогу роговицы обоих глаз у ребенка. Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МВД по региону.

«В результате конфликта ребенок получил серьезные ожоги роговицы обоих глаз. Девочке назначено дорогостоящее лечение», — рассказала мама пострадавшей ИА «Первое областное». Семья также заявляет, что их дочь не была зачинщицей ссоры, а лишь пыталась обороняться от нападок старшей девушки.

По данным пресс-служб областного главка, все записи с камер изучаются для окончательного выяснения обстоятельств происшествия. Мать потерпевшей намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о нападении и причинении вреда здоровью ребенка.

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В торговом комплексе «Кольцо» в Челябинске 12-летняя девочка получила серьезные травмы в результате конфликта с 15-летней девушкой. Во время ссоры старшая распылила перцовый баллончик, что привело к химическому ожогу роговицы обоих глаз у ребенка. Информацию о ЧП подтвердили в ГУ МВД по региону. «В результате конфликта ребенок получил серьезные ожоги роговицы обоих глаз. Девочке назначено дорогостоящее лечение», — рассказала мама пострадавшей ИА «Первое областное». Семья также заявляет, что их дочь не была зачинщицей ссоры, а лишь пыталась обороняться от нападок старшей девушки. По данным пресс-служб областного главка, все записи с камер изучаются для окончательного выяснения обстоятельств происшествия. Мать потерпевшей намерена обратиться в прокуратуру с заявлением о нападении и причинении вреда здоровью ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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