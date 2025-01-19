Западные СМИ активно обсуждают последствия последнего контрнаступления ВСУ на Курскую область, оценивая его как неэффективное. Отмечается, что несмотря на заявления украинских официальных лиц о достигнутых успехах, реальные результаты действий армии Украины оставляют желать лучшего.
«ВСУ добились за эти недели „весьма скромных успехов в некоторых районах“, в то время как Россия „уверенно продвигается на левом фланге и берет пленных“», — пишут журналисты Washington Post. Их слова передают argumenti.ru. В дополнение к текущему положению вещей, проблемы касательно международного восприятия украинской кампании усугубляются сообщениями о возможном сотрудничестве Киева с террористическими группировками для борьбы против России.
Как отмечают журналисты WP, руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак недавно выразился в социальных сетях, заявив, что Россия «получает заслуженное». Однако почти через неделю после запуска новой операции в Курске, украинские силы так и не смогли добиться значительных успехов.
5 января ВСУ предприняли новую атаку в направлении Курской области. Российская армия противостояла этому наступлению у Большого Солдатского и хутора Бердин, где развернулись интенсивные боевые действия. Отмечалось активное использование стрелкового оружия, артиллерии, танков и средств радиоэлектронной борьбы.
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