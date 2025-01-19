На Западе оценили контрнаступление Украины под Курском

WP: контрнаступление ВСУ на Курскую область оказалось неэффективным
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На Западе назвали провалом попытки ВСУ контрнаступа на Курскую область
На Западе назвали провалом попытки ВСУ контрнаступа на Курскую область Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Западные СМИ активно обсуждают последствия последнего контрнаступления ВСУ на Курскую область, оценивая его как неэффективное. Отмечается, что несмотря на заявления украинских официальных лиц о достигнутых успехах, реальные результаты действий армии Украины оставляют желать лучшего.

«ВСУ добились за эти недели „весьма скромных успехов в некоторых районах“, в то время как Россия „уверенно продвигается на левом фланге и берет пленных“», — пишут журналисты Washington Post. Их слова передают argumenti.ru. В дополнение к текущему положению вещей, проблемы касательно международного восприятия украинской кампании усугубляются сообщениями о возможном сотрудничестве Киева с террористическими группировками для борьбы против России.

Как отмечают журналисты WP, руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак недавно выразился в социальных сетях, заявив, что Россия «получает заслуженное». Однако почти через неделю после запуска новой операции в Курске, украинские силы так и не смогли добиться значительных успехов.

5 января ВСУ предприняли новую атаку в направлении Курской области. Российская армия противостояла этому наступлению у Большого Солдатского и хутора Бердин, где развернулись интенсивные боевые действия. Отмечалось активное использование стрелкового оружия, артиллерии, танков и средств радиоэлектронной борьбы.

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Западные СМИ активно обсуждают последствия последнего контрнаступления ВСУ на Курскую область, оценивая его как неэффективное. Отмечается, что несмотря на заявления украинских официальных лиц о достигнутых успехах, реальные результаты действий армии Украины оставляют желать лучшего. «ВСУ добились за эти недели „весьма скромных успехов в некоторых районах“, в то время как Россия „уверенно продвигается на левом фланге и берет пленных“», — пишут журналисты Washington Post. Их слова передают argumenti.ru. В дополнение к текущему положению вещей, проблемы касательно международного восприятия украинской кампании усугубляются сообщениями о возможном сотрудничестве Киева с террористическими группировками для борьбы против России. Как отмечают журналисты WP, руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак недавно выразился в социальных сетях, заявив, что Россия «получает заслуженное». Однако почти через неделю после запуска новой операции в Курске, украинские силы так и не смогли добиться значительных успехов. 5 января ВСУ предприняли новую атаку в направлении Курской области. Российская армия противостояла этому наступлению у Большого Солдатского и хутора Бердин, где развернулись интенсивные боевые действия. Отмечалось активное использование стрелкового оружия, артиллерии, танков и средств радиоэлектронной борьбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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