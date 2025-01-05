ВСУ безуспешно пытаются совершить наступление в Курской области: что надо знать

Российские войска сдерживают новое наступление ВСУ в Курской области, сейчас идут бои в районе Большого Солдатского и хутора Бердин. Сообщается об интенсивных стрелковых боях и использовании артиллерии, танков и систем радиолокационной борьбы. Что нужно знать о новом наступлении украинской армии — в материале URA.RU.
Попытка наступления ВСУ
По информации из telegram-канала «Оперативные сводки», ВСУ попытались совершить наступление в Курской области. Основные боевые действия происходят в районе Большого Солдатского и хутора Бердин в Большесолдатском районе. На этом направлении идет интенсивный стрелковый бой, в дополнение к которому активно применяется артиллерия. Украинская армия подвозит пехоту на бронетехнике, что указывает на их намерение укрепить свои позиции и усилить натиск. При этом подчеркивается, что российские войска успешно атакуют и сдерживают попытки наступления ВСУ.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент написания материала ответа не поступило.
Telegram-канал WarGonzo сообщает, что ночью ВСУ работали над разминированием подходов. Украинская армия использует тактику, схожую с летней операцией 2024 года: передовые отряды действуют под прикрытием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Наносились удары не только по передовым позициям ВС РФ, но и по тыловым районам Курской области с помощью дальнобойных ракет и беспилотников. Отмечается, что противники предпринимает попытки продвижения в северо-восточном направлении от Суджи, но значимых успехов не зафиксировано.
Какую технику используют ВСУ в Курской области
В наступлении участвуют танки и бронированные машины ВСУ, что сигнализирует о намерении использовать механизированные силы для пробоя обороны российских военных. Примечательно, что ВСУ задействуют мощные РЭБ, что позволяет им парализовать действия дронов.
С другой стороны, российские силы также получают поддержку от авиации, которая активно работает по позициям противника. В результате этих действий украинская техника начала гореть на поле боя.
Какие цели нового наступления ВСУ в Курской области
Политолог Сергей Марков отметил, что наступление ВСУ в Курской области может быть связано с возможными политическими или стратегическими планами. Однако это вызывает разногласия в аналитическом сообществе. Одни эксперты считают, что это часть подготовки Украины к инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, в то время как другие полагают, что основной удар украинской армии будет направлен на Брянскую или Белгородскую области, либо на Запорожье.
Какую тактику используют ВСУ в Курской области
ВСУ не ограничиваются лишь наступлением в районе Большого Солдатского. Также они высаживают десанты и активизируют боевые действия на других направлениях фронта. Несмотря на активность противника, многие эксперты полагают, что это может быть просто отвлекающим маневром, призванным отвлечь внимание от главного удара. ВСУ не отказываются от своих целей по наступлению на Курчатов и захвату местной АЭС.
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