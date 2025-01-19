«Страна»: на Украине хотят наложить санкции на Порошенко*

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций против бывшего главы государства, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (признан Росмониторингом в РФ террористом и экстремистом). Об этом сообщают украинские издания.
«На Банковой (название улицы, где находится офис Зеленского — прим. ред. URA.RU) идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается. Однако в окружении Зеленского это не все поддерживают», — пишет «Страна.ua».
В материале также отмечается, что некоторые члены команды Зеленского считают более перспективным разработку уголовных дел против Порошенко с сильной доказательной базой, которые могли бы нанести ущерб его имиджу. Планируется, что санкции могли бы быть введены не только против Порошенко, но и для баланса против других лиц, обвиняемых активистами в «пророссийскости».
*Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом
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