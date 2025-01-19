«Страна»: на Украине хотят наложить санкции на Порошенко*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В офисе Зеленского обсуждают введение санкций против Петра Порошенко*
В офисе Зеленского обсуждают введение санкций против Петра Порошенко* Фото:

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций против бывшего главы государства, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (признан Росмониторингом в РФ террористом и экстремистом). Об этом сообщают украинские издания.

«На Банковой (название улицы, где находится офис Зеленского — прим. ред. URA.RU) идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается. Однако в окружении Зеленского это не все поддерживают», — пишет «Страна.ua».

В материале также отмечается, что некоторые члены команды Зеленского считают более перспективным разработку уголовных дел против Порошенко с сильной доказательной базой, которые могли бы нанести ущерб его имиджу. Планируется, что санкции могли бы быть введены не только против Порошенко, но и для баланса против других лиц, обвиняемых активистами в «пророссийскости».

*Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В офисе украинского лидера Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций против бывшего главы государства, лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко (признан Росмониторингом в РФ террористом и экстремистом). Об этом сообщают украинские издания. «На Банковой (название улицы, где находится офис Зеленского — прим. ред. URA.RU) идея ввести санкции против Порошенко действительно обсуждается. Однако в окружении Зеленского это не все поддерживают», — пишет «Страна.ua». В материале также отмечается, что некоторые члены команды Зеленского считают более перспективным разработку уголовных дел против Порошенко с сильной доказательной базой, которые могли бы нанести ущерб его имиджу. Планируется, что санкции могли бы быть введены не только против Порошенко, но и для баланса против других лиц, обвиняемых активистами в «пророссийскости». *Петр Порошенко признан в РФ террористом и экстремистом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...