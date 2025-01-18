В Челябинске накрыли склад с паленой водкой

Сотрудники полиции предотвратили крупный незаконный оборот суррогатного алкоголя в Челябинске. Паленую водку обнаружили в гаражах Ленинского района, а ее владелец был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники полиции отдела „Ленинский“ задержали местного жителя 1984 года рождения, который продавал оптовые партии нелегального спиртного. Алкоголь хранился в трех арендованных гаражах и на складе, а также в его автомобиле, где полицейские зафиксировали факт сделки», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что изъято около 12 тысяч бутылок нелегального алкоголя на сумму примерно четырех миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции. Полицейские напоминают жителям о необходимости приобретать алкоголь только в лицензированных торговых точках.
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