18 января 2025

В Челябинске накрыли склад с паленой водкой

© Служба новостей «URA.RU»
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В коробках оперативники обнаружили 12 тысяч бутылок алкоголя
В коробках оперативники обнаружили 12 тысяч бутылок алкоголя Фото:

Сотрудники полиции предотвратили крупный незаконный оборот суррогатного алкоголя в Челябинске. Паленую водку обнаружили в гаражах Ленинского района, а ее владелец был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

«Сотрудники полиции отдела „Ленинский“ задержали местного жителя 1984 года рождения, который продавал оптовые партии нелегального спиртного. Алкоголь хранился в трех арендованных гаражах и на складе, а также в его автомобиле, где полицейские зафиксировали факт сделки», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что изъято около 12 тысяч бутылок нелегального алкоголя на сумму примерно четырех миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции. Полицейские напоминают жителям о необходимости приобретать алкоголь только в лицензированных торговых точках.

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Сотрудники полиции предотвратили крупный незаконный оборот суррогатного алкоголя в Челябинске. Паленую водку обнаружили в гаражах Ленинского района, а ее владелец был задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.  «Сотрудники полиции отдела „Ленинский“ задержали местного жителя 1984 года рождения, который продавал оптовые партии нелегального спиртного. Алкоголь хранился в трех арендованных гаражах и на складе, а также в его автомобиле, где полицейские зафиксировали факт сделки», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства. Отмечается, что изъято около 12 тысяч бутылок нелегального алкоголя на сумму примерно четырех миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции. Полицейские напоминают жителям о необходимости приобретать алкоголь только в лицензированных торговых точках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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