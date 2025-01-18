18 января 2025

В Нижневартовске пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в Нижневартовске пострадали два водителя и три пассажира
В ДТП в Нижневартовске пострадали два водителя и три пассажира Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Лопарева произошло столкновение автомобилей Mazda и Hyundai. В результате ДТП оба водителя и три пассажира получили травмы, сообщили URA.RU в УГИБДД России по ХМАО.

«На улице Лопарева в Нижневартовске водитель Mazda… [столкнулся]с Hyundai. В результате автоаварии оба водителя, два пассажира Mazda и пассажир Hyundai получили травмы», — рассказали в ведомстве корреспонденту агентства.

По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Mazda. Предполагается, что он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Лопарева произошло столкновение автомобилей Mazda и Hyundai. В результате ДТП оба водителя и три пассажира получили травмы, сообщили URA.RU в УГИБДД России по ХМАО. «На улице Лопарева в Нижневартовске водитель Mazda… [столкнулся]с Hyundai. В результате автоаварии оба водителя, два пассажира Mazda и пассажир Hyundai получили травмы», — рассказали в ведомстве корреспонденту агентства. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Mazda. Предполагается, что он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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