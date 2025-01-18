В Нижневартовске пять человек пострадали в ДТП с двумя иномарками

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Лопарева произошло столкновение автомобилей Mazda и Hyundai. В результате ДТП оба водителя и три пассажира получили травмы, сообщили URA.RU в УГИБДД России по ХМАО.
«На улице Лопарева в Нижневартовске водитель Mazda… [столкнулся]с Hyundai. В результате автоаварии оба водителя, два пассажира Mazda и пассажир Hyundai получили травмы», — рассказали в ведомстве корреспонденту агентства.
По предварительным данным, виновником ДТП является водитель Mazda. Предполагается, что он не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошла авария. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.
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