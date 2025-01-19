SCMP: в Китае провели испытания новой гиперзвуковой ракеты

Китай успешно завершил финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», сообщают зарубежные издания. Эта ракета может угрожать современным американским военным самолетам.
«По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса „воздух-воздух“ прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая», — пишет South China Morning Post. Это первое официальное подтверждение существования такого типа оружия.
В газете отмечается, что проект ракеты «воздух-воздух» представляет собой значительное достижение в китайском военном авиастроении и может стать серьезным вызовом для американских воздушных сил. Это оружие может быть эффективным против стелс-технологий, включая новейший бомбардировщик B-21, который сейчас находится на стадии летных испытаний.
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