SCMP: в Китае провели испытания новой гиперзвуковой ракеты

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Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты
Китай провел испытания секретной гиперзвуковой ракеты Фото:

Китай успешно завершил финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», сообщают зарубежные издания. Эта ракета может угрожать современным американским военным самолетам.

«По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса „воздух-воздух“ прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая», — пишет South China Morning Post. Это первое официальное подтверждение существования такого типа оружия.

В газете отмечается, что проект ракеты «воздух-воздух» представляет собой значительное достижение в китайском военном авиастроении и может стать серьезным вызовом для американских воздушных сил. Это оружие может быть эффективным против стелс-технологий, включая новейший бомбардировщик B-21, который сейчас находится на стадии летных испытаний.

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Китай успешно завершил финальные испытания секретной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух», сообщают зарубежные издания. Эта ракета может угрожать современным американским военным самолетам. «По словам ученых, участвующих в проекте, китайские гиперзвуковые ракеты класса „воздух-воздух“ прошли экстремальные испытания на термостойкость, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая», — пишет South China Morning Post. Это первое официальное подтверждение существования такого типа оружия. В газете отмечается, что проект ракеты «воздух-воздух» представляет собой значительное достижение в китайском военном авиастроении и может стать серьезным вызовом для американских воздушных сил. Это оружие может быть эффективным против стелс-технологий, включая новейший бомбардировщик B-21, который сейчас находится на стадии летных испытаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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