Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Москве

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Самолет, вылетевший из Москвы, экстренно возвращается в аэропорт
Самолет, вылетевший из Москвы, экстренно возвращается в аэропорт Фото:

Пассажирский самолет Sukhoj Superjet рейса Москва — Саранск возвращается в столичный аэропорт Шереметьево, готовясь к аварийной посадке. На его борту более 70 людей, сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники.

«Самолет „Сухой Суперджет“ готовится к аварийной посадке в Шереметьево», — пишет telegram-канал «112». По их данным, самолет, выполнявший рейс Москва — Саранск, возвращается в аэропорт. Причина — неисправность индикации шасси. Отмечается, что на борту 72 человека — 6 членов экипажа и 66 пассажиров.

Обновлено в 23:00: самолет благополучно приземлился в Шереметьево.

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Пассажирский самолет Sukhoj Superjet рейса Москва — Саранск возвращается в столичный аэропорт Шереметьево, готовясь к аварийной посадке. На его борту более 70 людей, сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники. «Самолет „Сухой Суперджет“ готовится к аварийной посадке в Шереметьево», — пишет telegram-канал «112». По их данным, самолет, выполнявший рейс Москва — Саранск, возвращается в аэропорт. Причина — неисправность индикации шасси. Отмечается, что на борту 72 человека — 6 членов экипажа и 66 пассажиров. Обновлено в 23:00: самолет благополучно приземлился в Шереметьево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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