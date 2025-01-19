Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Москве

Пассажирский самолет Sukhoj Superjet рейса Москва — Саранск возвращается в столичный аэропорт Шереметьево, готовясь к аварийной посадке. На его борту более 70 людей, сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники.
«Самолет „Сухой Суперджет“ готовится к аварийной посадке в Шереметьево», — пишет telegram-канал «112». По их данным, самолет, выполнявший рейс Москва — Саранск, возвращается в аэропорт. Причина — неисправность индикации шасси. Отмечается, что на борту 72 человека — 6 членов экипажа и 66 пассажиров.
Обновлено в 23:00: самолет благополучно приземлился в Шереметьево.
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