Пушков: Трамп перенес инаугурацию из-за покушений на свою жизнь

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На Трампа пытались покуситься дважды
На Трампа пытались покуситься дважды Фото:

Истинная причина переноса инаугурации избранного президента США Дональда Трампа связана с вопросами безопасности. Официально церемония была перенесена из-за морозной погоды, однако российский сенатор Алексей Пушков предположил, что решение было вызвано угрозами безопасности.

«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа... Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — написал Пушков у себя в telegram-канале.

Сенатор заявил, что теперь в США появились слухи о том, что церемония будет перенесена в Белый дом. Это может быть связано с тем, что команда избранного президента получила информацию, что враги Трампа не «сложили оружие».

Изначально Трамп объяснил перенос инаугурации в помещение морозной погодой, ссылаясь на низкие температуры в Вашингтоне 20 января. По прогнозам, температура может опуститься до минус 12 градусов Цельсия вечером.

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Истинная причина переноса инаугурации избранного президента США Дональда Трампа связана с вопросами безопасности. Официально церемония была перенесена из-за морозной погоды, однако российский сенатор Алексей Пушков предположил, что решение было вызвано угрозами безопасности. «В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа... Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — написал Пушков у себя в telegram-канале. Сенатор заявил, что теперь в США появились слухи о том, что церемония будет перенесена в Белый дом. Это может быть связано с тем, что команда избранного президента получила информацию, что враги Трампа не «сложили оружие». Изначально Трамп объяснил перенос инаугурации в помещение морозной погодой, ссылаясь на низкие температуры в Вашингтоне 20 января. По прогнозам, температура может опуститься до минус 12 градусов Цельсия вечером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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