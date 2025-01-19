Пушков: Трамп перенес инаугурацию из-за покушений на свою жизнь

Истинная причина переноса инаугурации избранного президента США Дональда Трампа связана с вопросами безопасности. Официально церемония была перенесена из-за морозной погоды, однако российский сенатор Алексей Пушков предположил, что решение было вызвано угрозами безопасности.
«В Вашингтоне продолжается интрига вокруг инаугурации Трампа... Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — написал Пушков у себя в telegram-канале.
Сенатор заявил, что теперь в США появились слухи о том, что церемония будет перенесена в Белый дом. Это может быть связано с тем, что команда избранного президента получила информацию, что враги Трампа не «сложили оружие».
Изначально Трамп объяснил перенос инаугурации в помещение морозной погодой, ссылаясь на низкие температуры в Вашингтоне 20 января. По прогнозам, температура может опуститься до минус 12 градусов Цельсия вечером.
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