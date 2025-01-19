19 января 2025
18 января 2025

Новый застройщик на курганском рынке взялся за возведение первого ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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В первом микрорайоне Заозерного появится новый ЖК
В первом микрорайоне Заозерного появится новый ЖК Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

Строительной компании «Собрание» выдали разрешение на возведение жилого комплекса в Кургане. Проект реализуют в первом микрорайоне Заозерного, сообщается на сайте мэрии. Фирма была создана в прошлом году.

«Выдать разрешение на строительство ООО „СЗ „Собрание“. Многоэтажный многоквартирный жилой дом в первом микрорайоне Заозерного“, — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU писало, что уральский застройщик «Брусника» получил разрешение на строительство жилого комплекса в Кургане. Его возведут на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Землю под жилую застройку девелоперу выдали еще в 2022 году.

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Строительной компании «Собрание» выдали разрешение на возведение жилого комплекса в Кургане. Проект реализуют в первом микрорайоне Заозерного, сообщается на сайте мэрии. Фирма была создана в прошлом году. «Выдать разрешение на строительство ООО „СЗ „Собрание“. Многоэтажный многоквартирный жилой дом в первом микрорайоне Заозерного“, — сообщается на сайте. Ранее URA.RU писало, что уральский застройщик «Брусника» получил разрешение на строительство жилого комплекса в Кургане. Его возведут на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Землю под жилую застройку девелоперу выдали еще в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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