Новый застройщик на курганском рынке взялся за возведение первого ЖК

Строительной компании «Собрание» выдали разрешение на возведение жилого комплекса в Кургане. Проект реализуют в первом микрорайоне Заозерного, сообщается на сайте мэрии. Фирма была создана в прошлом году.
«Выдать разрешение на строительство ООО „СЗ „Собрание“. Многоэтажный многоквартирный жилой дом в первом микрорайоне Заозерного“, — сообщается на сайте.
Ранее URA.RU писало, что уральский застройщик «Брусника» получил разрешение на строительство жилого комплекса в Кургане. Его возведут на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Землю под жилую застройку девелоперу выдали еще в 2022 году.
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