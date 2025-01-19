В Екатеринбурге продают лимузин, как у Брежнева, за десятки миллионов рублей. Фото

ГАЗ-13 «Чайка» из 70-х выставлена на продажу в Екатеринбурге за 20 млн рублей

20 января 2025 в 04:08 Размер текста - 17 +

Машину пересобрали, используя современные стандарты (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге продают отреставрированный ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года выпуска за 20 миллионов рублей. На таких лимузинах ездили советские власти, в том числе генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Объявление появилось на сайте «Авито». «В продаже от собственника ГАЗ-13 „Чайка“ 1976 года выпуска после полной профессиональной реставрации с разбором до винтика. Все зазоры у кузовных деталей выведены в соответствие с современными стандартами, в отличие от заводского исполнения», — говорится в объявлении. По словам продавца, в комплекте идут две пары колес: зимние и летние, с раритетной белой полосой. В комплектацию данной «Чайки» входят блокировка заднего дифференциала, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, обогрев заднего стекла, 105-ваттный генератор, электрические вентилятор системы охлаждения и омыватель лобового стекла. В машину установлена камера заднего вида, изображение с которой выводится на дополнительное зеркало. «Чайку» производили с 1959 по 1988 годы. У нее было два поколения: ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Первое производилось до 1981 года, хотя второе появилось к 1977 году. 13-я модель оснащалась атмосферным двигателем объемом 5,5 литра, мощностью около 195 лошадиных сил. В СССР эти автомобили не были в свободной продаже; они производились мелкосерийными партиями. На ГАЗ-13 ездили руководители союзных республик, министры, послы и VIP-персоны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают отреставрированный ГАЗ-13 «Чайка» 1976 года выпуска за 20 миллионов рублей. На таких лимузинах ездили советские власти, в том числе генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Объявление появилось на сайте «Авито». «В продаже от собственника ГАЗ-13 „Чайка“ 1976 года выпуска после полной профессиональной реставрации с разбором до винтика. Все зазоры у кузовных деталей выведены в соответствие с современными стандартами, в отличие от заводского исполнения», — говорится в объявлении. По словам продавца, в комплекте идут две пары колес: зимние и летние, с раритетной белой полосой. В комплектацию данной «Чайки» входят блокировка заднего дифференциала, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, обогрев заднего стекла, 105-ваттный генератор, электрические вентилятор системы охлаждения и омыватель лобового стекла. В машину установлена камера заднего вида, изображение с которой выводится на дополнительное зеркало. «Чайку» производили с 1959 по 1988 годы. У нее было два поколения: ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Первое производилось до 1981 года, хотя второе появилось к 1977 году. 13-я модель оснащалась атмосферным двигателем объемом 5,5 литра, мощностью около 195 лошадиных сил. В СССР эти автомобили не были в свободной продаже; они производились мелкосерийными партиями. На ГАЗ-13 ездили руководители союзных республик, министры, послы и VIP-персоны.