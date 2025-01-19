19 января 2025
18 января 2025

Раненый ножом курганец вышел на улицу и попросил соседа вызвать скорую

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После нападения фигурант уехал в Шадринск
После нападения фигурант уехал в Шадринск Фото:

Поздним вечером житель Далматовского округа Курганской области стал очевидцем происшествия. Раненый ножом сосед вышел на улицу и попросил вызвать ему скорую. Об этом сообщает УМВД.

«49-летний мужчина, получивший ранения, вышел на улицу и попросил соседа вызвать ему скорую помощь. При этом рассказал обстоятельства происшествия», — сообщает УМВД.

Оказалось, что с потерпевшим временно проживал приятель — 39-летний ранее судимый житель Шадринска. В тот вечер они вместе выпивали, затем гость поссорился с хозяином из-за денег. Он ударил владельца дома ножом и потребовал деньги, после чего потерпевший отдал ему семь тысяч рублей. Получив желаемое, гость исчез.

Полицейские выяснили, что после нападения он уехал в Шадринск. Там его нашли и задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до десяти лет колонии.

Ранее URA.RU рассказывало о случае в Кургане, когда женщина едва не стала жертвой опасного рецидивиста, приставившего нож к ее горлу. Ей удалось перехитрить нападавшего и избежать тяжелых последствий. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поздним вечером житель Далматовского округа Курганской области стал очевидцем происшествия. Раненый ножом сосед вышел на улицу и попросил вызвать ему скорую. Об этом сообщает УМВД. «49-летний мужчина, получивший ранения, вышел на улицу и попросил соседа вызвать ему скорую помощь. При этом рассказал обстоятельства происшествия», — сообщает УМВД. Оказалось, что с потерпевшим временно проживал приятель — 39-летний ранее судимый житель Шадринска. В тот вечер они вместе выпивали, затем гость поссорился с хозяином из-за денег. Он ударил владельца дома ножом и потребовал деньги, после чего потерпевший отдал ему семь тысяч рублей. Получив желаемое, гость исчез. Полицейские выяснили, что после нападения он уехал в Шадринск. Там его нашли и задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до десяти лет колонии. Ранее URA.RU рассказывало о случае в Кургане, когда женщина едва не стала жертвой опасного рецидивиста, приставившего нож к ее горлу. Ей удалось перехитрить нападавшего и избежать тяжелых последствий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...