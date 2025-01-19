Раненый ножом курганец вышел на улицу и попросил соседа вызвать скорую

Поздним вечером житель Далматовского округа Курганской области стал очевидцем происшествия. Раненый ножом сосед вышел на улицу и попросил вызвать ему скорую. Об этом сообщает УМВД.
«49-летний мужчина, получивший ранения, вышел на улицу и попросил соседа вызвать ему скорую помощь. При этом рассказал обстоятельства происшествия», — сообщает УМВД.
Оказалось, что с потерпевшим временно проживал приятель — 39-летний ранее судимый житель Шадринска. В тот вечер они вместе выпивали, затем гость поссорился с хозяином из-за денег. Он ударил владельца дома ножом и потребовал деньги, после чего потерпевший отдал ему семь тысяч рублей. Получив желаемое, гость исчез.
Полицейские выяснили, что после нападения он уехал в Шадринск. Там его нашли и задержали оперативники. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту грозит до десяти лет колонии.
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