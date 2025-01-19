ОСК модернизирует старейшую верфь Петербурга

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в 2025 году запустить модернизацию производственных мощностей на одной из старейших верфей Санкт-Петербурга. Реконструкция пройдет на «Адмиралтейских верфях». Об этом сообщают «Ведомости».
«Работы займут около пяти лет и позволят верфи строить одновременно несколько танкеров типа Aframax с дедвейтом 80 000-120 000 тонн. Они предназначены для перевозки нефти, в том числе по Северному морскому пути», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.
Согласно информации от другого источника, сроки модернизации проекта оцениваются в три года, то есть до 2028 года. Объем инвестиций в проект предполагается на уровне 15 миллиардов рублей. В настоящий момент проектная документация находится на стадии рассмотрения в Главгосэкспертизе. Для финансирования проекта планируется использовать как кредитные, так и собственные средства верфи.
В России на поддержку строительства рыбацкого флота намерены потратить более 28 млрд рублей в ближайшие годы. Так в 2024-2027 годы верфям выделят 21,5 млрд рублей в целях покрытия дефицита средств на строительство двадцати рыбопромысловых судов, сообщает Национальная Служба Новостей.
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