19 января 2025

ОСК модернизирует старейшую верфь Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Старейшую верфь Санкт-Петербурга модернизируют
Старейшую верфь Санкт-Петербурга модернизируют Фото:

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в 2025 году запустить модернизацию производственных мощностей на одной из старейших верфей Санкт-Петербурга. Реконструкция пройдет на «Адмиралтейских верфях». Об этом сообщают «Ведомости».

«Работы займут около пяти лет и позволят верфи строить одновременно несколько танкеров типа Aframax с дедвейтом 80 000-120 000 тонн. Они предназначены для перевозки нефти, в том числе по Северному морскому пути», — пишет издание со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации от другого источника, сроки модернизации проекта оцениваются в три года, то есть до 2028 года. Объем инвестиций в проект предполагается на уровне 15 миллиардов рублей. В настоящий момент проектная документация находится на стадии рассмотрения в Главгосэкспертизе. Для финансирования проекта планируется использовать как кредитные, так и собственные средства верфи.

В России на поддержку строительства рыбацкого флота намерены потратить более 28 млрд рублей в ближайшие годы. Так в 2024-2027 годы верфям выделят 21,5 млрд рублей в целях покрытия дефицита средств на строительство двадцати рыбопромысловых судов, сообщает Национальная Служба Новостей.

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) намерена в 2025 году запустить модернизацию производственных мощностей на одной из старейших верфей Санкт-Петербурга. Реконструкция пройдет на «Адмиралтейских верфях». Об этом сообщают «Ведомости». «Работы займут около пяти лет и позволят верфи строить одновременно несколько танкеров типа Aframax с дедвейтом 80 000-120 000 тонн. Они предназначены для перевозки нефти, в том числе по Северному морскому пути», — пишет издание со ссылкой на собственный источник. Согласно информации от другого источника, сроки модернизации проекта оцениваются в три года, то есть до 2028 года. Объем инвестиций в проект предполагается на уровне 15 миллиардов рублей. В настоящий момент проектная документация находится на стадии рассмотрения в Главгосэкспертизе. Для финансирования проекта планируется использовать как кредитные, так и собственные средства верфи. В России на поддержку строительства рыбацкого флота намерены потратить более 28 млрд рублей в ближайшие годы. Так в 2024-2027 годы верфям выделят 21,5 млрд рублей в целях покрытия дефицита средств на строительство двадцати рыбопромысловых судов, сообщает Национальная Служба Новостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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