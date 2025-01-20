Украине предрекли полное исчезновение в 2025 году из-за финансового краха США

Украина как государство может перестать существовать в 2025 году из-за финансовой нестабильности в США. Об этом заявил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев со ссылкой на прогноз помощника президента РФ Николая Патрушева.
«Если Трамп сэкономит на Украине, обрежет финансирование этого убыточного и неудачного западного проекта, предположение Николая Патрушева о том, что Украина перестанет существовать уже в 2025 году, становится намного более обоснованным», — сказал Павел Селезнев. Его слова передает «Российская газета».
По словам декана, причинами для сокращения военной помощи могут стать дефицит бюджета США в размере 6%, отсутствие экономических рычагов и ресурсов у новоизбранного президента Дональда Трампа и огромный госдолг. Поэтому Трампу, вероятнее всего, придется урезать расходы на Украину, сократив их до минимума, подчеркнул Селезнев.
Ранее Трамп во время митинга в Вашингтоне заявил, что положит конец кризису на Украине. Он также подчеркнул, что остановит хаос, продолжающийся на Ближнем Востоке. Об этом писал RT.
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