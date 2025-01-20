Новым руководителем курганского департамента АПК назначили чиновника из Тюмени

В департаменте агропромышленного комплекса Курганской области назначен новый временно исполняющий обязанности директора из Тюмени. С 20 января эту должность занял Сергей Борисов, ранее работавший в тюменском департаменте финансов. Об этом сообщается в telegram-канале правительства региона.
«Сергей Владимирович имеет значительный опыт работы в экономике, в том числе в агропромышленном комплексе. До назначения врио директора департамента он занимал руководящие должности», — говорится в сообщении. Отмечается, что до того как стать врио директора департамента АПК Курганской области, он работал на руководящих постах в департаменте финансов Тюменской области.
Это уже пятая кадровая перестановка в ведомстве за год. До Борисова департаментом руководил Павел Кощеев, который уволился в апреле 2024 года, а занимали должность временно исполняющих обязанности главы ведомства после его отставки Татьяна Сандакова, Алексей Кремлев и Антон Притчин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.