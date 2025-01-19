19 января 2025

В метро Екатеринбурга обнаружили труп девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , метрополитен, метро, поезд, подвижной состав
Девушке стало плохо еще в вагоне Фото:

В Екатеринбурге утром 20 января на станции метро «Машиностроителей» скончалась девушка. Ее труп обнаружили на скамье, рассказал очевидец.

«В какой-то момент девушке стало плохо в вагоне. Ее вывели на лавочку, но скорую помощь она не дождалась», — передает telegram-канал «Бандитский центр».

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в инциденте не усматривается криминал. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото:

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В Екатеринбурге утром 20 января на станции метро «Машиностроителей» скончалась девушка. Ее труп обнаружили на скамье, рассказал очевидец. «В какой-то момент девушке стало плохо в вагоне. Ее вывели на лавочку, но скорую помощь она не дождалась», — передает telegram-канал «Бандитский центр». По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в инциденте не усматривается криминал. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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