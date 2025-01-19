Девушке стало плохо еще в вагоне Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге утром 20 января на станции метро «Машиностроителей» скончалась девушка. Ее труп обнаружили на скамье, рассказал очевидец.

«В какой-то момент девушке стало плохо в вагоне. Ее вывели на лавочку, но скорую помощь она не дождалась», — передает telegram-канал «Бандитский центр».

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, в инциденте не усматривается криминал. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Ответ будет опубликован, как только поступит.