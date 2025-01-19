С жительницы ЯНАО сняли пособия и деньги из-за ошибки соцфонда

Фонд пенсионного и социального страхования Салехарда (ЯНАО) лишил местную жительницу ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и снял с ее карты 15 тысяч рублей. Восстановить права матери на денежные пособия удалось только после вмешательство местной прокуратуры.
«Установлено, что несмотря на уведомление учреждения заявительницей о своем трудоустройстве на неполный рабочий день, прекращена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом. При этом с ее счета были сняты имеющиеся денежные средства на погашение излишне уплаченной суммы в размере 15 тыс. рублей, в связи с чем семья осталась без средств к существованию», — написали на сайте прокуратуры ЯНАО.
Прокурор внес представление руководителю ОСФР Салехарда об устранении нарушения закона. На данный момент выплаты матери ребенка-инвалида восстановлены и снятые деньги возвращены в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что социальный фонд Ноябрьска (ЯНАО) отказал местной жительнице в выплате досрочной пенсии, так как не счел нужным считать всех ее детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!