19 января 2025
18 января 2025

С жительницы ЯНАО сняли пособия и деньги из-за ошибки соцфонда

Фонд социального страхования лишил ямальскую маму пособия на ребенка-инвалида
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура отстояла права матери на пособия
Прокуратура отстояла права матери на пособия Фото:

Фонд пенсионного и социального страхования Салехарда (ЯНАО) лишил местную жительницу ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и снял с ее карты 15 тысяч рублей. Восстановить права матери на денежные пособия удалось только после вмешательство местной прокуратуры.

«Установлено, что несмотря на уведомление учреждения заявительницей о своем трудоустройстве на неполный рабочий день, прекращена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом. При этом с ее счета были сняты имеющиеся денежные средства на погашение излишне уплаченной суммы в размере 15 тыс. рублей, в связи с чем семья осталась без средств к существованию», — написали на сайте прокуратуры ЯНАО.

Прокурор внес представление руководителю ОСФР Салехарда об устранении нарушения закона. На данный момент выплаты матери ребенка-инвалида восстановлены и снятые деньги возвращены в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что социальный фонд Ноябрьска (ЯНАО) отказал местной жительнице в выплате досрочной пенсии, так как не счел нужным считать всех ее детей.

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Фонд пенсионного и социального страхования Салехарда (ЯНАО) лишил местную жительницу ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и снял с ее карты 15 тысяч рублей. Восстановить права матери на денежные пособия удалось только после вмешательство местной прокуратуры. «Установлено, что несмотря на уведомление учреждения заявительницей о своем трудоустройстве на неполный рабочий день, прекращена выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом. При этом с ее счета были сняты имеющиеся денежные средства на погашение излишне уплаченной суммы в размере 15 тыс. рублей, в связи с чем семья осталась без средств к существованию», — написали на сайте прокуратуры ЯНАО. Прокурор внес представление руководителю ОСФР Салехарда об устранении нарушения закона. На данный момент выплаты матери ребенка-инвалида восстановлены и снятые деньги возвращены в полном объеме. Ранее URA.RU сообщало, что социальный фонд Ноябрьска (ЯНАО) отказал местной жительнице в выплате досрочной пенсии, так как не счел нужным считать всех ее детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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