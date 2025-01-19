19 января 2025

В эфир выходит новый сериал со звездой «Реальных пацанов» Базановым

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки завершены - премьера 1 февраля
Съемки завершены - премьера 1 февраля Фото:

Пермский актер Алексей Базанов, ставший популярным после сериала «Реальные пацаны», снялся в новом проекте. Премьера сериала «Дорогой родственник» состоится 1 февраля.

«Алексей Базанов снялся в новом сериале „Дорогой родственник“. В сатирической драме режиссера Анны Пармас актер сыграл провинциального бизнесмена Валеру. Премьера первых двух серий состоится уже 1 февраля», — рассказали URA.RU в онлайн-кинотеатре KION.

Сериала «Дорогой родственник» рассказывает историю семьи, которая пытается продать квартиру. Им в этом мешает прописанный в ней родственник-алкоголик, который не желает съезжать. Кроме Базанова в проекте снялись Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова и другие актеры.

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Пермский актер Алексей Базанов, ставший популярным после сериала «Реальные пацаны», снялся в новом проекте. Премьера сериала «Дорогой родственник» состоится 1 февраля. «Алексей Базанов снялся в новом сериале „Дорогой родственник“. В сатирической драме режиссера Анны Пармас актер сыграл провинциального бизнесмена Валеру. Премьера первых двух серий состоится уже 1 февраля», — рассказали URA.RU в онлайн-кинотеатре KION. Сериала «Дорогой родственник» рассказывает историю семьи, которая пытается продать квартиру. Им в этом мешает прописанный в ней родственник-алкоголик, который не желает съезжать. Кроме Базанова в проекте снялись Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова и другие актеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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