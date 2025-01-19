В эфир выходит новый сериал со звездой «Реальных пацанов» Базановым

Пермский актер Алексей Базанов, ставший популярным после сериала «Реальные пацаны», снялся в новом проекте. Премьера сериала «Дорогой родственник» состоится 1 февраля.
«Алексей Базанов снялся в новом сериале „Дорогой родственник“. В сатирической драме режиссера Анны Пармас актер сыграл провинциального бизнесмена Валеру. Премьера первых двух серий состоится уже 1 февраля», — рассказали URA.RU в онлайн-кинотеатре KION.
Сериала «Дорогой родственник» рассказывает историю семьи, которая пытается продать квартиру. Им в этом мешает прописанный в ней родственник-алкоголик, который не желает съезжать. Кроме Базанова в проекте снялись Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Екатерина Вилкова и другие актеры.
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