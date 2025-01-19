В Златоусте увольняется политический вице-мэр

В Златоусте (Челябинская область) увольняется вице-мэр по общим вопросам, курирующий политический блок вопросов, Юрий Ганеев. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.
«Заместитель мэра Юрий Ганеев решил оставить пост. Он переходит на другое место работы. Обязанности отставника пока распределили между другими замами», — уточнил URA.RU источник.
По сведениям информагентства, Ганеев уже написал заявление. Одним из основных занятий вице-мэра было формирование грузов для отправки бойцам на фронт. Благодаря этой работе, Златоуст собирал гуманитарную помощь фурами, являясь в регионе одним из лидеров по отправкам.
В мэрии Ганеев работал с марта 2022 года. До назначения на должность сначала занимал должность заместителя начальника УВД Златоуста, а в мае 2019 году возглавил полицию Кусинского района.
Решетников избран мэром в августе. После его прихода в администрацию состав муниципалитета частично обновился. Свои посты оставили первый вице-мэр Андрей Сюзев и заместитель главы Златоуста Вадим Жиганьшин.
Ганеев на телефонный звонок корреспондента URA.RU не ответил. При подготовке материала информагентство запросило информацию в пресс-службе мэрии. Ответ ожидается.
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