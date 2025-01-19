Тюменские водители превысили скорость более миллиона раз

Жители Тюменской области за 2024 год на дорогах превысили скорость более миллиона раз. Об этом во время пресс-конференции заявил глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.
«Сеть камер действует в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, на федеральных трассах. Выявлено нарушений: превышение скорости — 1 037 806, проезд на запрещающий сигнал светофора — 21 740, выезд на полосу встречного движения — 1 932», — рассказал Миллер.
Также за год выявили 342 человека, которые пользовались телефонами за рулем. Задержали и 60 должников, им выписали более 1,3 тысячи штрафов на сумму 1,3 миллион рублей.
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