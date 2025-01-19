19 января 2025
18 января 2025

Тюменские водители превысили скорость более миллиона раз

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 20 тысяч раз жители проехали на красный сигнал
Более 20 тысяч раз жители проехали на красный сигнал Фото:

Жители Тюменской области за 2024 год на дорогах превысили скорость более миллиона раз. Об этом во время пресс-конференции заявил глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

«Сеть камер действует в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, на федеральных трассах. Выявлено нарушений: превышение скорости — 1 037 806, проезд на запрещающий сигнал светофора — 21 740, выезд на полосу встречного движения — 1 932», — рассказал Миллер.

Также за год выявили 342 человека, которые пользовались телефонами за рулем. Задержали и 60 должников, им выписали более 1,3 тысячи штрафов на сумму 1,3 миллион рублей.

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Жители Тюменской области за 2024 год на дорогах превысили скорость более миллиона раз. Об этом во время пресс-конференции заявил глава областной Госавтоинспекции Андрей Миллер. «Сеть камер действует в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводоуковске, на федеральных трассах. Выявлено нарушений: превышение скорости — 1 037 806, проезд на запрещающий сигнал светофора — 21 740, выезд на полосу встречного движения — 1 932», — рассказал Миллер. Также за год выявили 342 человека, которые пользовались телефонами за рулем. Задержали и 60 должников, им выписали более 1,3 тысячи штрафов на сумму 1,3 миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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