В Перми рухнули цены на готовые квартиры

Квадратный метр в среднем продают за 110,4 тысячи рублей
В Перми с начала января 2025 года снизилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Средняя цена квадратного метра упала на 2%. Об этом сказано на сайте Restate.
«Динамика средних цен квартир на вторичном рынке жилья в Перми. С 26 декабря 2024 года по 16 января 2025 года стоимость квадратного места снизилась с 112,7 тысячи рублей до 110,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что за год «квадрат» подорожал на 5,34%. Участники рынка ожидают подобного повышения цен и в 2025 году. Также они не исключают, что стоимость готовых квартир может остаться на прежнем уровне.
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