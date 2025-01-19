19 января 2025

В Перми рухнули цены на готовые квартиры

В Перми снизилась стоимость квартир на вторичном рынке на 2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Квадратный метр в среднем продают за 110,4 тысячи рублей
Квадратный метр в среднем продают за 110,4 тысячи рублей Фото:

В Перми с начала января 2025 года снизилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Средняя цена квадратного метра упала на 2%. Об этом сказано на сайте Restate.

«Динамика средних цен квартир на вторичном рынке жилья в Перми. С 26 декабря 2024 года по 16 января 2025 года стоимость квадратного места снизилась с 112,7 тысячи рублей до 110,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за год «квадрат» подорожал на 5,34%. Участники рынка ожидают подобного повышения цен и в 2025 году. Также они не исключают, что стоимость готовых квартир может остаться на прежнем уровне.

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В Перми с начала января 2025 года снизилась стоимость квартир на вторичном рынке жилья. Средняя цена квадратного метра упала на 2%. Об этом сказано на сайте Restate. «Динамика средних цен квартир на вторичном рынке жилья в Перми. С 26 декабря 2024 года по 16 января 2025 года стоимость квадратного места снизилась с 112,7 тысячи рублей до 110,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Уточняется, что за год «квадрат» подорожал на 5,34%. Участники рынка ожидают подобного повышения цен и в 2025 году. Также они не исключают, что стоимость готовых квартир может остаться на прежнем уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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