Какими будут цены на недвижимость в Перми в 2025 году

В 2025 году в Перми новостройки, по разным прогнозам, могут подорожать от 7% до 15%. На готовые квартиры цены останутся на прежнем уровне или увеличатся на 5%. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.
«На первичном рынке цены будут расти. Это связано с инфляцией, подорожанием земельных участков и рабочей силы. Также в Перми объемы строительства меньше, чем в других городах-миллионниках. Возможен определенный дефицит. В этом случае на строящиеся жилые комплексы вырастет спрос, а за ним и цены. К концу года возможно повышение стоимости в пределах 10%-15%», — рассказал руководитель пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Александр Леонов URA.RU.
Он добавил, что на вторичном рынке цены останутся на прежнем уровне или поднимутся на 5%. Подорожание жилья можно ожидать осенью 2025 года, если Центробанк снизит ключевую ставку. Это же касается сделок по переуступке квартир от физических лиц в строящихся домах.
Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов тоже прогнозирует снижение или стагнацию цен на вторичном рынке и повышение цен на новостройки. Но, по его мнению, прирост по итогам 2025 года составит 7%-8%. Среди причин он называет повышение затрат на строительные материалы, уменьшение числа новых проектов и необходимость согласования решений по коррекции цен с банками. По мнению Попова, снижение цены возможно из-за сокращения спроса. Но за скидками от застройщиков последует рост интереса к покупке квартир, который снова повлечет за собой небольшое увеличение номинальных цен.
Резкого снижения цен на новостройки не ждет и директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса Объектив.рф в Перми Алексей Скоробогач. Он придерживается мнения, что застройщики будут «нащупывать» спрос с помощью маркетинга и индивидуально работать с ценой для каждого покупателя. «Открытые прайсовые цены будут включать самый минимум. Возможны корректировки стоимости в меньшую сторону для отдельных проектов за счет удешевления продукта, например, отказ от отделки, упрощение благоустройства и мест общего пользования», — рассказал Скоробогач корреспонденту агентства.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми получить ипотеку на однокомнатную квартиру можно только с первоначальным взносом в размере 64,3%. Также эксперты отмечают сложности в получении сельской ипотеки в регионе.
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