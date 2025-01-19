В ХМАО на четверть вырос уровень преступности

ХМАО занял 52 место в рейтинге преступности регионов
В ХМАО выросло количество преступлений более чем на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом стало известно из рейтинга регионов России по уровню преступности.
«В 2024 году было зарегистрировано 150 преступлений на десять тысяч жителей. Это большем, чем количество преступлений в 2023 году на 25,5%», — сказано в рейтинге «РИА Новости».
Также увеличилось и число особо тяжких преступлений в Югре на 16,4%. Округ занял 52 место из 85 по уровню преступности, где 85 строчка — самый преступный регион.
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