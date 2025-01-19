19 января 2025
18 января 2025

В ХМАО на четверть вырос уровень преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО занял 52 место в рейтинге преступности регионов
ХМАО занял 52 место в рейтинге преступности регионов Фото:

В ХМАО выросло количество преступлений более чем на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом стало известно из рейтинга регионов России по уровню преступности.

«В 2024 году было зарегистрировано 150 преступлений на десять тысяч жителей. Это большем, чем количество преступлений в 2023 году на 25,5%», — сказано в рейтинге «РИА Новости».

Также увеличилось и число особо тяжких преступлений в Югре на 16,4%. Округ занял 52 место из 85 по уровню преступности, где 85 строчка — самый преступный регион.

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В ХМАО выросло количество преступлений более чем на 25% по сравнению с 2023 годом. Об этом стало известно из рейтинга регионов России по уровню преступности. «В 2024 году было зарегистрировано 150 преступлений на десять тысяч жителей. Это большем, чем количество преступлений в 2023 году на 25,5%», — сказано в рейтинге «РИА Новости». Также увеличилось и число особо тяжких преступлений в Югре на 16,4%. Округ занял 52 место из 85 по уровню преступности, где 85 строчка — самый преступный регион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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