19 января 2025

Челябинский врач раскрыл, чем опасны инфекционные заболевания для беременных

Челябинский врач Киосов: инфекция при беременности опасна врожденными аномалиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Своевременная постановка беременной женщины на учет в женскую консультацию позволит предупредить заболевание
Своевременная постановка беременной женщины на учет в женскую консультацию позволит предупредить заболевание Фото:

Перинатальная инфекция представляет собой серьезную угрозу для здоровья новорожденных. Возбудителями часто выступают стрептококк группы В, цитомегаловирус, вирус герпеса, отмечает Андрей Киосов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Челябинской областной клинической больницы №2. 

«Инфекция при внутриутробной реализации может проявиться врожденными аномалиями, задержкой роста плода, преждевременным родоразрешением. Клинические симптомы у ребенка как правило возникают с первых часов жизни или нарастают постепенно», — отмечает Киосов, пишет telegram-канал министерства здравоохранения Челябинской области.

Наиболее часто заболевание проявляется в течение первых семи дней жизни ребенка, добавляет специалист. Для предотвращения перинатальных инфекций особенно важно своевременное обследование и медицинское наблюдение за беременной женщиной, проведение всех необходимых профилактических мероприятий и соблюдение рекомендаций врача. Это позволит уменьшить риски для здоровья будущего ребенка.  В качестве профилактики важно исключить посещение беременной женщиной массовых скоплений людей. Речь идет об общественном транспорте, торговых центрах и вокзалах. 

Рекомендации по предотвращению перинатальных инфекций, включая избегание мест большого скопления людей, схожи с мерами профилактики других вирусных заболеваний, таких как норовирус, для которого также отсутствует вакцина. Врачи подчеркивают важность соблюдения гигиенических норм и проведения санитарной обработки помещений, особенно в периоды сезонных вспышек вирусных инфекций.

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Перинатальная инфекция представляет собой серьезную угрозу для здоровья новорожденных. Возбудителями часто выступают стрептококк группы В, цитомегаловирус, вирус герпеса, отмечает Андрей Киосов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Челябинской областной клинической больницы №2.  «Инфекция при внутриутробной реализации может проявиться врожденными аномалиями, задержкой роста плода, преждевременным родоразрешением. Клинические симптомы у ребенка как правило возникают с первых часов жизни или нарастают постепенно», — отмечает Киосов, пишет telegram-канал министерства здравоохранения Челябинской области. Наиболее часто заболевание проявляется в течение первых семи дней жизни ребенка, добавляет специалист. Для предотвращения перинатальных инфекций особенно важно своевременное обследование и медицинское наблюдение за беременной женщиной, проведение всех необходимых профилактических мероприятий и соблюдение рекомендаций врача. Это позволит уменьшить риски для здоровья будущего ребенка.  В качестве профилактики важно исключить посещение беременной женщиной массовых скоплений людей. Речь идет об общественном транспорте, торговых центрах и вокзалах.  Рекомендации по предотвращению перинатальных инфекций, включая избегание мест большого скопления людей, схожи с мерами профилактики других вирусных заболеваний, таких как норовирус, для которого также отсутствует вакцина. Врачи подчеркивают важность соблюдения гигиенических норм и проведения санитарной обработки помещений, особенно в периоды сезонных вспышек вирусных инфекций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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