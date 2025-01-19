Челябинский врач раскрыл, чем опасны инфекционные заболевания для беременных

Перинатальная инфекция представляет собой серьезную угрозу для здоровья новорожденных. Возбудителями часто выступают стрептококк группы В, цитомегаловирус, вирус герпеса, отмечает Андрей Киосов, кандидат медицинских наук, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Челябинской областной клинической больницы №2.
«Инфекция при внутриутробной реализации может проявиться врожденными аномалиями, задержкой роста плода, преждевременным родоразрешением. Клинические симптомы у ребенка как правило возникают с первых часов жизни или нарастают постепенно», — отмечает Киосов, пишет telegram-канал министерства здравоохранения Челябинской области.
Наиболее часто заболевание проявляется в течение первых семи дней жизни ребенка, добавляет специалист. Для предотвращения перинатальных инфекций особенно важно своевременное обследование и медицинское наблюдение за беременной женщиной, проведение всех необходимых профилактических мероприятий и соблюдение рекомендаций врача. Это позволит уменьшить риски для здоровья будущего ребенка. В качестве профилактики важно исключить посещение беременной женщиной массовых скоплений людей. Речь идет об общественном транспорте, торговых центрах и вокзалах.
Рекомендации по предотвращению перинатальных инфекций, включая избегание мест большого скопления людей, схожи с мерами профилактики других вирусных заболеваний, таких как норовирус, для которого также отсутствует вакцина. Врачи подчеркивают важность соблюдения гигиенических норм и проведения санитарной обработки помещений, особенно в периоды сезонных вспышек вирусных инфекций.
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