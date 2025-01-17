Врач раскрыл, как не заразиться опасным вирусом, от которого нет вакцины

Чтобы избежать заражения норовирусом, от которого нет вакцины, рекомендуется избегать мест с большим скоплением людей. Об этом сообщил заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
«Вакцинации [от норовируса] нет. Чтобы защитить себя, необходимо избегать в этот период посещения закрытых мероприятий с большим скоплением людей. После прихода домой необходимо вымыть руки, умыться», — передает слова Осипова интернет-издание «Подмосковье сегодня». По его словам, также необходимо провести санитарную обработку жилых комнат.
Эксперт отмечает, что данное заболевание имеет сезонный характер, проявляется преимущественно с января по апрель. Основной риск заражения наблюдается в условиях крупных закрытых коллективов, включая санатории, дома отдыха, а также на борту поездов и круизных лайнеров.
Норовирус характеризуется крайне коротким инкубационным периодом, составляющим от 12 до 24 часов, после чего начинают проявляться симптомы, связанные с кишечным расстройством. Отдельного лечения для этого заболевания не существует, пациентам предписывают стандартные противовирусные средства, подчеркнул Осипов.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов рассказал о еще одной новой болезни из Китая — метапневмовирусе (МПВ). По словам Коновалова, чаще всего вирус вызывает легкое недомогание, небольшую лихорадку, насморк и кашель, передает «Национальная служба новостей».
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