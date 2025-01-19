19 января 2025

В челябинском аэропорту задержали 23 килограмма подозрительного таджикского меда

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозрительную продукцию решили уничтожить
Подозрительную продукцию решили уничтожить Фото:

В аэропорту Челябинска задержали 23,8 кг подозрительного меда, курута и других продуктов питания животного происхождения из Таджикистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция перевозилась в ручной клади пассажиров.

«За первые двадцать дней января в аэропорту имени Курчатова совместно с челябинской таможней выявили 11 случаев нарушения международного законодательства. Прибывшие из Душанбе и Худжанда жители Таджикистана пытались ввезти более 23,8 кг меда и курута, не имеющих документов, подтверждающих их безопасность», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

Все задержанные продукты инспекторы изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Владельцам продукции специалисты разъяснили требования ветеринарного законодательства, после чего принято решение их уничтожить в специализированной организации.

В 2024 году в аэропорту Челябинска пресекли 459 попыток незаконного ввоза на территорию страны 781 кг продукции животного происхождения. Питание ввозилось без необходимых документов.

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В аэропорту Челябинска задержали 23,8 кг подозрительного меда, курута и других продуктов питания животного происхождения из Таджикистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция перевозилась в ручной клади пассажиров. «За первые двадцать дней января в аэропорту имени Курчатова совместно с челябинской таможней выявили 11 случаев нарушения международного законодательства. Прибывшие из Душанбе и Худжанда жители Таджикистана пытались ввезти более 23,8 кг меда и курута, не имеющих документов, подтверждающих их безопасность», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. Все задержанные продукты инспекторы изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Владельцам продукции специалисты разъяснили требования ветеринарного законодательства, после чего принято решение их уничтожить в специализированной организации. В 2024 году в аэропорту Челябинска пресекли 459 попыток незаконного ввоза на территорию страны 781 кг продукции животного происхождения. Питание ввозилось без необходимых документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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