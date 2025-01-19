В челябинском аэропорту задержали 23 килограмма подозрительного таджикского меда

В аэропорту Челябинска задержали 23,8 кг подозрительного меда, курута и других продуктов питания животного происхождения из Таджикистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция перевозилась в ручной клади пассажиров.
«За первые двадцать дней января в аэропорту имени Курчатова совместно с челябинской таможней выявили 11 случаев нарушения международного законодательства. Прибывшие из Душанбе и Худжанда жители Таджикистана пытались ввезти более 23,8 кг меда и курута, не имеющих документов, подтверждающих их безопасность», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.
Все задержанные продукты инспекторы изъяли и поместили в изолированные условия хранения. Владельцам продукции специалисты разъяснили требования ветеринарного законодательства, после чего принято решение их уничтожить в специализированной организации.
В 2024 году в аэропорту Челябинска пресекли 459 попыток незаконного ввоза на территорию страны 781 кг продукции животного происхождения. Питание ввозилось без необходимых документов.
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