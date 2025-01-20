Пермские ученые придумали, как дешевле добывать нефть

Пермские ученые придумали, как эффективнее добывать нефть. Речь о модернизации способа добычи углеводородов с помощью насосов с канатными штангами. Чтобы процесс стал дешевле, а оборудование не изнашивалось быстро, в вузе предложили установить центраторы на насосные установки.
«Центраторы устанавливаются в месте максимального отклонения канатной штанги от траектории скважины. Нужная точка рассчитывается с помощью математических уравнений», — сообщается на сайте вуза.
Разработка пермских ученых позволяет сохранить работоспособность и продлить срок службы скважинного оборудования. Это значительно сократит расходы на добычу трудноизвлекаемой нефти. Политехники уже подали заявку на патент изобретения.
Ранее URA.RU сообщало, что ученые Пермского Политеха совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» придумали новый тест для повышения надежности авиадвигателей. Они разработали уникальную стендовую установку для изучения коррозии и термостойкости сплавов, которые предназначены для изготовления авиадвигателя.
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