Пермские ученые придумали, как дешевле добывать нефть

Ученые ПНИПУ модернизировали насосные установки для добычи нефти
© Служба новостей «URA.RU»
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Разработка пермских ученых продлит срок службы оборудования
Разработка пермских ученых продлит срок службы оборудования Фото:

Пермские ученые придумали, как эффективнее добывать нефть. Речь о модернизации способа добычи углеводородов с помощью насосов с канатными штангами. Чтобы процесс стал дешевле, а оборудование не изнашивалось быстро, в вузе предложили установить центраторы на насосные установки.

«Центраторы устанавливаются в месте максимального отклонения канатной штанги от траектории скважины. Нужная точка рассчитывается с помощью математических уравнений», — сообщается на сайте вуза.

Разработка пермских ученых позволяет сохранить работоспособность и продлить срок службы скважинного оборудования. Это значительно сократит расходы на добычу трудноизвлекаемой нефти. Политехники уже подали заявку на патент изобретения.

Ранее URA.RU сообщало, что ученые Пермского Политеха совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» придумали новый тест для повышения надежности авиадвигателей. Они разработали уникальную стендовую установку для изучения коррозии и термостойкости сплавов, которые предназначены для изготовления авиадвигателя.

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Пермские ученые придумали, как эффективнее добывать нефть. Речь о модернизации способа добычи углеводородов с помощью насосов с канатными штангами. Чтобы процесс стал дешевле, а оборудование не изнашивалось быстро, в вузе предложили установить центраторы на насосные установки. «Центраторы устанавливаются в месте максимального отклонения канатной штанги от траектории скважины. Нужная точка рассчитывается с помощью математических уравнений», — сообщается на сайте вуза. Разработка пермских ученых позволяет сохранить работоспособность и продлить срок службы скважинного оборудования. Это значительно сократит расходы на добычу трудноизвлекаемой нефти. Политехники уже подали заявку на патент изобретения. Ранее URA.RU сообщало, что ученые Пермского Политеха совместно с АО «ОДК-Авиадвигатель» придумали новый тест для повышения надежности авиадвигателей. Они разработали уникальную стендовую установку для изучения коррозии и термостойкости сплавов, которые предназначены для изготовления авиадвигателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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