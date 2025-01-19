19 января 2025

Трамвай влетел в толпу пешеходов в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна опять пришла. Челябинск, рельсы, остановка общественного транспорта, трамвай, 19 маршрут
ЧП произошло днем 20 января Фото:

В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавская. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

«В 13-00 20 января стоит движение трамваев проспект Победы-улица Молдавская в направлении центра города Челябинска. Сбит пешеход», — сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». Движение организовано до Ворошилова.

Судя по кадрам с камеры «Интерсвязь», трамвай на полном ходу влетел в топлу пешеходов. Пострадали как минимум два человека. Сейчас на месте находится скорая помощь.

В пресс-службе городской Госавтоинспекции обещали уточнить информацию о ЧП. Она будет опубликована позднее.

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В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавская. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Челябинский городской электрический транспорт». «В 13-00 20 января стоит движение трамваев проспект Победы-улица Молдавская в направлении центра города Челябинска. Сбит пешеход», — сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». Движение организовано до Ворошилова. Судя по кадрам с камеры «Интерсвязь», трамвай на полном ходу влетел в топлу пешеходов. Пострадали как минимум два человека. Сейчас на месте находится скорая помощь. В пресс-службе городской Госавтоинспекции обещали уточнить информацию о ЧП. Она будет опубликована позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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