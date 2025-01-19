В Челябинске 20 января трамвай влетел в толпу пешеходов на перекрестке проспекта Победы и улицы Молдавская. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Челябинский городской электрический транспорт».
«В 13-00 20 января стоит движение трамваев проспект Победы-улица Молдавская в направлении центра города Челябинска. Сбит пешеход», — сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ. Происшествия». Движение организовано до Ворошилова.
Судя по кадрам с камеры «Интерсвязь», трамвай на полном ходу влетел в топлу пешеходов. Пострадали как минимум два человека. Сейчас на месте находится скорая помощь.
В пресс-службе городской Госавтоинспекции обещали уточнить информацию о ЧП. Она будет опубликована позднее.
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