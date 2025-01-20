Озвучен минимальный срок нахождения президента на посту, прежде чем с ним заговорит Путин

Минимальный срок, прежде чем российский лидер Владимир Путин созванивается с президентами США, составляет шесть дней. Такие подсчеты провели российские журналисты.
«Так, через шесть дней после инаугурации в январе 2021 года поздравление в телефонном разговоре с Владимиром Путиным получил нынешний президент США Джо Байден», — подсчитал ТАСС. По данным источника, спустя те же шесть дней в 2009 году состоялся разговор Барака Обамы и Дмитрия Медведева.
При этом восемь дней после инаугурации в январе 2017 года прошло до первого телефонного разговора новоизбранного президента США Дональда Трампа с Путиным во время его президентства. В отличие от этого, после инаугурации Джорджа Буша младшего в 2001 и 2005 годах, Путин звонил ему через 11 и 12 дней соответственно, а после второй инаугурации Барака Обамы в 2013 году разговор состоялся только через 40 дней, хотя поздравление по телефону было сделано еще в ноябре 2012 года.
Ранее стало известно, что телефонный разговор между Трампом и Путиным состоится спустя несколько дней после инаугурации американского лидера. Мероприятие состоится 20 января в 20:00 по московскому времени. Трансляцию можно будет посмотреть в соцсетях URA.RU — ВК, Rutube и ОК.
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