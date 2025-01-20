Инаугурация Трампа уже сегодня: где смотреть, к чему готовиться в 2025 году

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа 20 января станет важным событием для Соединенных Штатов и всего мира. Трамп возвращается в Белый дом с планами закончить украинский конфликт. Также он хочет отменить указы предыдущего лидера Джо Байдена и улучшить ситуацию в области безопасности и экономики. Подробнее в материале URA.RU.
Где смотреть инаугурацию
20 января Дональд Трамп вновь вступит в должность президента США. Традиционная инаугурация пройдет у Капитолия, где Трамп принесет присягу и произнесет свою инаугурационную речь. Ожидается, что за церемонией будет следить огромного количество человек, она может стать одной из самых просматриваемых в истории.
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На мероприятие приглашены высокопоставленные политические деятели, включая премьер-министра Италии Джорджа Мелони и экс-президентов США Барака Обаму, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. Однако важным моментом стало отсутствие в списке приглашенных украинского лидера Владимира Зеленского, который несколько раз пытался «проникнуть» на мероприятие.
Какая команда у Трампа
С возвращением Дональда Трампа к Овальный кабинет многих интересует, кто же станет частью его новой администрации. Ключевыми фигурами являются телеведущий Питер Хегсет, он возглавит Минобороны страны, сенатор от Флориды Марко Рубио в роли государственного секретаря и генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, который назначен специальным посланником по Украине. Также в составе команды Трампа важную роль будет играть предприниматель Илон Маск.
Команда Трампа также известна своими резкими заявлениями о необходимости решительных действий на Украине. Они подчеркивают важность изменения подхода при решении конфликта.
Какие обещания по Украине: реальны или нет
Риторика Дональда Трампа по поводу украинского конфликта претерпела значительные изменения между предвыборной кампанией и моментом вступления в должность. Если в начале он уверял, что способен разрешить конфликт за 24 часа, то после выборов стал более осторожным, признавая, что процесс может занять гораздо больше времени. Трамп обсуждал возможность компромиссов, что вызывает настороженность в украинском обществе.
Украина настаивает на своей «формуле мира», что может создать дополнительные барьеры для переговоров. Трамп, в свою очередь, продолжает делать акцент на необходимости переговоров.
Зачем Трампу Гренландия и Мексиканский залив
Планы Трампа также сосредоточены на геополитических моментах. Это проявляется, в частности, в его решении рассмотреть возможность приобретения Гренландии и предложении переименовать Мексиканский залив в «Залив Америки».
Трамп подчеркивает важность Гренландии для безопасности США, особенно в свете растущей конкуренции со стороны Китая и России. Его намерение сделать Канаду 51-м штатом воспринимаются как попытки подчеркнуть влияние США и укрепить свою позицию в мире.
Несмотря на категорические отказы Дании продать Гренландию, Трамп по-прежнему не оставляет эту тему без внимания и продолжает поднимать ее на повестку дня. Это может привести к возникновению напряженности как в международных отношениях, так и внутри НАТО.
Какие указы отменит
В своей последней речи перед инаугурацией Трамп заявил о намерении отменить все «глупые» указы Байдена. Он уверил своих сторонников, что все распоряжения предыдущего президента будут отменены в течение первого дня его работы, что, по его мнению, сделает американцев «чрезвычайно счастливыми». В числе ожидаемых указов речь идет о возвращении к более жесткой политике в области внутренней и внешней безопасности, а также о реформировании налоговой и экономической политики.
Последний митинг Трампа перед инаугурацией
Перед своей инаугурацией Трамп провел митинг, где вновь подчеркнул важность предотвращения третьей мировой войны и мирного разрешения конфликта на Украине. Он сказал, что верит, что его команда сможет вернуть стране прежнюю мощь и выразил готовность применять строгие меры для достижения этих целей. На митинге он также сообщил о планах по крупной операции по высылке нелегальных мигрантов и о начале производства систем противоракетной обороны «Железный купол» в США.
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