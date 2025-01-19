Мэр Орлов предстанет в новом образе на главном свердловском канале. Видео

На ОТВ стартует 20 января цикл передач о знаковых жителях Свердловской области

20 января 2025 в 14:54 Размер текста - 17 +

Фильм про Алексея Орлова сняла Элеонора Расулова Фото: Илья Московец © URA.RU Вечером 20 января свердловчане смогут увидеть мэра Екатеринбурга Алексея Орлова таким, каким еще не видели — обычным человеком, со своими мечтами, эмоциями. 30-минутный фильм о нем сняла руководитель ОТВ Элеонора Расулова. Это будет первый выпуск программы «Один день». Премьера состоится в 20:00. «Мы отказались от мысли писать парадный портрет руководителя города-миллионника. Наша задача — показать, чем живет, о чем думает, о чем мечтает Орлов», — рассказала URA.RU Расулова. Вместе с Орловым она съездила в его родной Тобольск (Тюменская область). В неформальной обстановке Орлов вспомнил дни своего крещения, когда ему было всего три года, свой первый заработок, службу в армии. Рассказал и о переходе из органов внутренних дел в чиновники, о своем первом посещении советского Свердловска, мечтах, которые желает реализовать в Екатеринбурге. «Конечно, мы снимали главу города и за работой. Но эти кадры не похожи на отчетные видео из пресс-релизов. В кадре — живой человек, который решает задачи, принимает порой нелегкие решения, испытывает эмоции, думает, чувствует», — добавила Расулова. Героем следующего выпуска проекта «Один день» станет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка вспомнит о своем детстве, юности, мечтах и неожиданных подарках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 20 января свердловчане смогут увидеть мэра Екатеринбурга Алексея Орлова таким, каким еще не видели — обычным человеком, со своими мечтами, эмоциями. 30-минутный фильм о нем сняла руководитель ОТВ Элеонора Расулова. Это будет первый выпуск программы «Один день». Премьера состоится в 20:00. «Мы отказались от мысли писать парадный портрет руководителя города-миллионника. Наша задача — показать, чем живет, о чем думает, о чем мечтает Орлов», — рассказала URA.RU Расулова. Вместе с Орловым она съездила в его родной Тобольск (Тюменская область). В неформальной обстановке Орлов вспомнил дни своего крещения, когда ему было всего три года, свой первый заработок, службу в армии. Рассказал и о переходе из органов внутренних дел в чиновники, о своем первом посещении советского Свердловска, мечтах, которые желает реализовать в Екатеринбурге. «Конечно, мы снимали главу города и за работой. Но эти кадры не похожи на отчетные видео из пресс-релизов. В кадре — живой человек, который решает задачи, принимает порой нелегкие решения, испытывает эмоции, думает, чувствует», — добавила Расулова. Героем следующего выпуска проекта «Один день» станет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Владыка вспомнит о своем детстве, юности, мечтах и неожиданных подарках.