Бойцу СВО из ХМАО, получившему тяжелое ранение, отказали в выплате

Участнику СВО из Пыть-Яха (ХМАО), получившему тяжелое ранение в бою, отказали в положенной выплате. Об этом сообщила супруга бойца в прокуратуру Югры.
«Установлено, что супруг заявительницы в ходе участия в специальной военной операции получил тяжелое увечье. В связи с этим она обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия“ в Пыть-Яхе с заявлением о получении положенной по региональному законодательству единовременной выплаты по ранению», — сообщило ведомство. Однако в выплате денежных средств ей необоснованно отказали.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении указанной выплаты. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, и раненому бойцу выплатили положенную сумму.
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