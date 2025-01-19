19 января 2025

Бойцу СВО из ХМАО, получившему тяжелое ранение, отказали в выплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура помогла бойцу свое получить выплату за ранение
Прокуратура помогла бойцу свое получить выплату за ранение Фото:

Участнику СВО из Пыть-Яха (ХМАО), получившему тяжелое ранение в бою, отказали в положенной выплате. Об этом сообщила супруга бойца в прокуратуру Югры.

«Установлено, что супруг заявительницы в ходе участия в специальной военной операции получил тяжелое увечье. В связи с этим она обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия“ в Пыть-Яхе с заявлением о получении положенной по региональному законодательству единовременной выплаты по ранению», — сообщило ведомство. Однако в выплате денежных средств ей необоснованно отказали.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении указанной выплаты. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, и раненому бойцу выплатили положенную сумму.

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Участнику СВО из Пыть-Яха (ХМАО), получившему тяжелое ранение в бою, отказали в положенной выплате. Об этом сообщила супруга бойца в прокуратуру Югры. «Установлено, что супруг заявительницы в ходе участия в специальной военной операции получил тяжелое увечье. В связи с этим она обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия“ в Пыть-Яхе с заявлением о получении положенной по региональному законодательству единовременной выплаты по ранению», — сообщило ведомство. Однако в выплате денежных средств ей необоснованно отказали. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о предоставлении указанной выплаты. Требования надзорного ведомства были удовлетворены, и раненому бойцу выплатили положенную сумму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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