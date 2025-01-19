19 января 2025

«Меня откачивали»: Олег Майами попал под капельницу на отдыхе в Таиланде. Фото

Екатеринбургский певец Олег Майами отравился рыбой в Таиланде 19 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Олега Майами, Леши Свика, Карена Макарена в аэропорту перед концертом. Екатеринбург, майами олег
Олег Майами отравился рыбой в ресторане на Пхукете Фото:

Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) 19 января попал под капельницу во время отпуска на Пхукете (Таиланд). Музыканту стало плохо после того, как он съел рыбу в одном из местных ресторанов. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Я отравился, причем в очень цивильном месте. Еда была очень вкусная. Было максимально неожиданно, что меня срубит. Причем мгновенная обратная реакция организма. Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали», — пояснил Кривиков.

По его словам, на следующий день ему стало лучше, однако он уже вызвал врачей на повторное прокапывание. «Сегодня [20 января] мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится», — подчеркнул артист.

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Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) 19 января попал под капельницу во время отпуска на Пхукете (Таиланд). Музыканту стало плохо после того, как он съел рыбу в одном из местных ресторанов. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Я отравился, причем в очень цивильном месте. Еда была очень вкусная. Было максимально неожиданно, что меня срубит. Причем мгновенная обратная реакция организма. Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали», — пояснил Кривиков. По его словам, на следующий день ему стало лучше, однако он уже вызвал врачей на повторное прокапывание. «Сегодня [20 января] мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится», — подчеркнул артист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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