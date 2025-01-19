«Меня откачивали»: Олег Майами попал под капельницу на отдыхе в Таиланде. Фото

Екатеринбургский певец Олег Майами отравился рыбой в Таиланде 19 января

20 января 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

Олег Майами отравился рыбой в ресторане на Пхукете Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) 19 января попал под капельницу во время отпуска на Пхукете (Таиланд). Музыканту стало плохо после того, как он съел рыбу в одном из местных ресторанов. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Я отравился, причем в очень цивильном месте. Еда была очень вкусная. Было максимально неожиданно, что меня срубит. Причем мгновенная обратная реакция организма. Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали», — пояснил Кривиков. По его словам, на следующий день ему стало лучше, однако он уже вызвал врачей на повторное прокапывание. «Сегодня [20 января] мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится», — подчеркнул артист. telegram-канал Олега Майами Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский певец и экс-звезда «Дома 2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков) 19 января попал под капельницу во время отпуска на Пхукете (Таиланд). Музыканту стало плохо после того, как он съел рыбу в одном из местных ресторанов. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Я отравился, причем в очень цивильном месте. Еда была очень вкусная. Было максимально неожиданно, что меня срубит. Причем мгновенная обратная реакция организма. Меня семь часов выворачивало. Вызвали врачей, меня откачивали», — пояснил Кривиков. По его словам, на следующий день ему стало лучше, однако он уже вызвал врачей на повторное прокапывание. «Сегодня [20 января] мне немного лучше. Надеюсь, что ничего не усугубится», — подчеркнул артист.