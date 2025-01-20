Новый президент пермского ФК «Амкар» Мартынов приступил к обязанностям

Футбольным клубом будет руководить бывший силовик
Дмитрий Мартынов приступил к обязанностям президента пермского футбольного клуба «Амкар». Об этом сообщается на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».
«Дмитрий Мартынов приступил к обязанностям президента „Амкара“ сегодня, 20 января. До этого он был заместителем руководителя в краевом УФСБ», — говорится в сообщении.
Мартынов родился в 1975 году в Орле. Занимался футболом. Играл на профессиональном уровне за клубы «Орел» и костромской «Спартак». Более 15 лет проработал в органах госбезопасности.
Дмитрий Мартынов будет руководить клубом «Амкар»
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