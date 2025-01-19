19 января 2025

Губернатор Моор: в Тюменской области появятся бригады медпомощи для пожилых

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в регионе проживает 22% жителей старше 60 лет
Сейчас в регионе проживает 22% жителей старше 60 лет Фото:

В Тюменской области сформируют мобильные бригады, которые будут выезжать и оказывать помощь пожилым. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

«Сегодня в регионе доля граждан старше 60 лет составляет порядка 22% от общего числа населения, по прогнозу, к 2036 году их число вырастет. <...> В 2025 году в Тюменской области будут сформированы мобильные гериатрические бригады, которые станут выезжать к пожилым», — сообщил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что тюменским пенсионерам увеличили пенсию на 1 686 рублей. Выплата работающим пожилым также выросла на 1 435 рублей и составила 21 095 рублей.

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В Тюменской области сформируют мобильные бригады, которые будут выезжать и оказывать помощь пожилым. Об этом написал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале. «Сегодня в регионе доля граждан старше 60 лет составляет порядка 22% от общего числа населения, по прогнозу, к 2036 году их число вырастет. <...> В 2025 году в Тюменской области будут сформированы мобильные гериатрические бригады, которые станут выезжать к пожилым», — сообщил глава региона. Ранее URA.RU писало, что тюменским пенсионерам увеличили пенсию на 1 686 рублей. Выплата работающим пожилым также выросла на 1 435 рублей и составила 21 095 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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