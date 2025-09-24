Как новая выплата поможет семьям с двумя детьми

Новая выплата для семей с двумя и более детьми повысит их доходы. Так заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Михаил Гусев прокомментировал URA.RU новые расходы на социальную политику, заложенные в проект бюджета на 2026-2028 годы.
«Новая выплата положительно отразится на доходах россиян. По статистике, чем больше детей в семье, тем ниже уровень доходов. Поэтому любая поддержка семей с детьми — это, конечно, положительно», — заявил экономист.
С 1 января 2026 года у россиян появится возможность получить ежегодную семейную выплату в виде возмещения части уплаченного НДФЛ. Выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или опекунам) с двумя и более детьми. При этом размер среднедушевого дохода такой семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в регионе проживания.
В проекте бюджета также предусмотрено продление действия программы материнского капитала до 2030 года. Его сумма будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции. Ключевое изменение — возможность получить остатки средств материнского капитала без необходимости указывать цель их использования. На новую семейную выплату и программу маткапитала в бюджет заложили более 1,8 трлн рублей на три года.
