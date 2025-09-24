В бюджете отдельно прописали важное поручение Путина

В проекте бюджета на 2026-2028 годы, который Минфин внес в правительство, прописана поддержка участников СВО и членов их семей как отдельный приоритет. Важно выполнить все социальные обязательства, но ситуация требует отдельного внимания к семьям бойцов и ветеранов спецоперации, объяснил URA.RU политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.
«Основная идея проекта бюджета — безусловное выполнение всех социальных обязательств. Они все важны, но в нынешней ситуации поддержка участников СВО и их семей заслуживает отдельного внимания. Важность этой работы постоянно подчеркивает президент.
Это тренд для всей системы власти и государственной политики. Поэтому и Минфин выделил это направление, внося документ на рассмотрение», — пояснил Асафов.
В этой работе государства можно выделить две основных составляющих. Одна из них — поддержка семей бойцов. Другая — меры для участников спецоперации, как находящихся в зоне боевых действий, так и вернувшихся с фронта, отметил политолог.
«Ветераны СВО проходят профессиональную переподготовку, осваивают новые направления в мирной жизни. Кроме того, они нуждаются в медицинской и психологической реабилитации. Все это крайне важно, и на этом вопросе акцентируют внимание. Он стал своего рода философией бюджетной политики», — объяснил собеседник URA.RU.
Наряду с социальной поддержкой семей участников СВО ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы в Минфине назвали выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны и достижение национальных целей до 2030 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.