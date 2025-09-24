Песков: ситуация в руководстве регионов России значительно улучшилась

Ситуация в руководстве регионов России значительно улучшилась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ситуация существенно улучшилась в регионах, существенно улучшилась обратная связь в регионах между руководством регионов и гражданами», — сказал Песков в интервью радио РБК. Он отдельно остановился на практике проведения прямых линий. Этот формат позволяет руководителям лучше понимать «пульс» своего региона.
Пресс-секретарь президента отметил, что многие губернаторы «не жалеют живота своего», работая практически круглосуточно. Однако, Песков признал, что, несмотря на заметный прогресс, довести работу региональных властей до идеала вряд ли возможно.
В период с 12 по 14 сентября в России состоялся единый день голосования, в рамках которого выборы прошли в 21 субъекте. По итогам прямого голосования были определены 20 губернаторов, еще один глава региона был избран парламентским путем. Кроме того, граждане избрали депутатов в 11 законодательных собраний, а также сформировали новые составы 25 городских советов.
