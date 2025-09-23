Хам на Mercedes, ударивший екатеринбурженку, испугался журналистов

Водитель элитного Mercedes Тимур Мусаев, которого судят за избиение екатеринбурженки, пожаловался на журналистов, пришедших в суд освещать его уголовное дело. Он попросил судью выгнать сотрудников прессы из зала, передает корреспондент URA.RU.
«Какое у меня громкое дело? Все уже забыли. Зачем вы пришли? Сейчас напишете, опять будут комментарии всякие», — заявил Мусаев перед процессом корреспонденту URA.RU. Он признался, что выплатил пострадавшей компенсацию.
Защита попросила закрыть процесс от СМИ. Но судья в этом отказал. «Вину признаете?» — ошарашил Мусаева судья. «Может, попозже?» — попросил адвокат. «Можно я не буду говорить, где живу? Не хочу, чтобы [Мусаев] знал. Работаю на складе Wildberries, потеряла хорошую работу…», — со злобой глядя на подсудимого сказала потерпевшая. После оглашения обвинительного заключения Мусаев заявил, что вину не признает.
Инцидент, после которого Мусаев попал под стражу, произошел 9 мая. Девушка-курьер приехала, чтобы отдать заказ, но якобы перегородила дорогу иномарке. Между ней и Мусаевым произошел конфликт. По предварительным данным, мужчина дважды ударил девушку и разбил ей телефон. Она получила сотрясение мозга.
На следующий день Мусаева доставили в отдел полиции, где ему вменили статью о хулиганстве (213 УК РФ). 12 мая Орджоникидзевский райсуд заключил Мусаева в следственный изолятор.
Позже дело пополнилось новым обвинением. Предварительно, в основу лег эпизод с инвалидом, который произошел два года назад. Потерпевший заявлял, что Тимур и его друзья якобы ловили его в разных местах города, угрожали и заставляли извиниться на камеру. Якобы инвалид писал кому-то из них оскорбления в соцсетях. Тогда силовики отказались возбудить дело против Мусаева. Ему вменили статью о хулиганстве и статью об угрозе убийством (119 УК РФ).
Мусаев уже имел проблемы с законом (хотя в суде заявил, что ранее не судим). В конце 2010-го он выстрелил из травматического пистолета в лицо водителю грейдера, который хотел вытащить фуру из сугроба. За это мужчину отправили за решетку на 2,5 года. Сам он говорил, что конфликт спровоцировал его оппонент на национальной почве. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
