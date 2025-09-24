Песков: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Россия ведет войну для обеспечения своей безопасности и устранения первопричин конфликта, а отказ Киева от переговоров ухудшает его позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Эта война не бесцельная. Война — это для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и наши интересы и ликвидировать первопричины того конфликта, который сейчас есть между Россией и Украиной и который, собственно, есть в области вообще европейской безопасности», — сказал Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Песков подчеркнул, что конфликт связан с нежеланием предыдущих администраций США и европейских стран учитывать озабоченности России, включая госпереворот 2014 года и попытки втянуть Украину в НАТО, угрожающие безопасности РФ. Россия продолжит отстаивать свои интересы, а президент Владимир Путин высоко ценит политическую волю американского лидера Дональда Трампа к урегулированию и остается открытым для мирных решений.
Песков указал на пассивность Киева в переговорах: «Киевский режим сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию, по всей видимости, они пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам, что они могут воевать». Он предупредил, что отказ Украины от диалога ухудшает ее позиции.
