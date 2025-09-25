Кто стучит на братву: что произошло в первых сериях второго сезона сериала «Лихие»

Второй сезон нашумевшего криминального сериала «Лихие» стартовал на стриминговых платформах Okko и START 11 сентября 2025 года. Продолжение истории о семье киллеров из Хабаровского края расширяет географию повествования и добавляет новые сюжетные линии. Подробнее о сюжете второго сезона, актерском составе и расписании выхода новых серий — в материале URA.RU.
О чем сериал «Лихие»
«Лихие» — российский криминальный сериал режиссера Юрия Быкова, рассказывающий о жизни в 1990-х годах. В основу сюжета легла реальная история Евгения Демина и его воспоминания об отце Павле Тихомирове, который был членом ОПГ «Общак» — одной из крупнейших преступных группировок Дальнего Востока.
Первый сезон вышел в октябре-декабре 2024 года и получил высокие оценки как от критиков, так и от зрителей. На портале «Кинопоиск» рейтинг сериала составил 7,3 из 10, а на международном IMDb — 6,7 баллов. Проект был высоко оценен за реалистичное изображение криминальной России 90-х годов и сильную актерскую игру.
Чем закончился первый сезон сериала «Лихие»
Финал первого сезона оставил зрителей с множеством вопросов. В последней серии Павел Лиховцев, находясь в тюрьме, получает записку от сына: «Мы дома». Это означает, что Женя и его сын Паша, которого он похитил у бывшей жены Лизы, добрались до семейного укрытия в Хабаровске.
После этого Павел решает признаться во всех совершенных преступлениях, настаивая на том, что действовал в одиночку. В это время Женя учит сына стрелять, рассказывая, что скоро они будут жить втроем — с дедушкой. В кульминационный момент Паша направляет оружие на отца и производит выстрел, после чего убегает в лес. Пытаясь выбраться из глуши через реку, мальчик сталкивается с медведем — на этом первый сезон завершается.
Обзор 1 серии 2 сезона «Лихие»
Второй сезон начинается с разрешения клиффхэнгера первой части. Мы узнаем, что произошло с Пашей после встречи с медведем — его спасает отец Женя Лиховцев. Несмотря на попытку сбежать, отец и сын оказываются вынуждены вместе бродить по тайге. Женя продолжает учить Пашу основам выживания и охоты, а между ними постепенно формируется своеобразная связь, напоминающая стокгольмский синдром.
Параллельно с этим в тюрьме Павел Лиховцев-старший заявляет следователю о еще восемнадцати убийствах, совершенных им, помимо тех, за которые его уже осудили. Он не может назвать имена жертв, но готов показать места захоронений, что открывает потенциальную возможность для его выхода из тюрьмы.
В линии 1990-х годов молодой Женя Лиховцев дает показания следователю Зозуляку, который взял в заложники его жену Лизу. В ходе допроса Женя рассказывает о преступной деятельности, в которую были вовлечены он и его отец, вплоть до убийства семьи самого Зозуляка. После того как Лиза уходит, между Женей и следователем происходит схватка, в результате которой Зозуляк погибает. Лиховцев инсценирует смерть следователя как передозировку наркотиками.
Криминальный авторитет Юра Краб узнает о смерти Зозуляка и начинает поиски предателя в своих рядах, не подозревая, что им является сам Женя. Тем временем Ильяс Валиев, сын убитого депутата, отказывается продавать унаследованный завод криминальным структурам, что создает напряженность в преступном мире Хабаровска.
Обзор 2 серии 2 сезона «Лихие»
Во второй серии напряжение нарастает. Юра Краб, подозревая предательство в своих рядах, начинает активный поиск «стукача». Все подозрения падают на некоего Кефира, которого видели разговаривающим с представителями закона. Краб собирает всю банду и приказывает найти Кефира живым, чтобы лично с ним поговорить.
Женя Лиховцев, скрывая свою причастность к смерти следователя Зозуляка, разрабатывает план, как выйти из ситуации. Он находит парня с долгами перед азербайджанскими бандитами и предлагает ему фиктивное ограбление, чтобы отвлечь внимание от реального предателя.
Тем временем в городе появляется московский следователь Кармазов, который не верит в официальную версию смерти Зозуляка. Вместе с прокурором Шапиро они начинают собственное расследование, что создает дополнительную угрозу для Жени.
Павел Лиховцев-старший, страдающий от бессонницы и усталости от криминальной жизни, пытается восстановить отношения со своей бывшей женой Леной и младшим сыном Васей. Он навещает их и даже идет с ними на музыкальный концерт Васи, демонстрируя стремление вернуться к нормальной семейной жизни.
В финале серии Кефир, которого все ищут как предполагаемого предателя, пытается скрыться, но его местонахождение становится известно братве, что грозит большими неприятностями для Жени Лиховцева, который является настоящим «крысой».
График выхода серий второго сезона «Лихие»
Второй сезон сериала «Лихие» состоит из восьми эпизодов, которые выходят еженедельно по четвергам на платформах Okko и START. На момент 23 сентября 2025 года вышли две серии. График выхода оставшихся серий:
- 3-я серия — 25 сентября 2025 года
- 4-я серия — 2 октября 2025 года
- 5-я серия — 9 октября 2025 года
- 6-я серия — 16 октября 2025 года
- 7-я серия — 23 октября 2025 года
- 8-я серия (финальная) — 30 октября 2025 года
Актерский состав и создатели сериала «Лихие»
Во втором сезоне «Лихих» зрители увидят большинство актеров из первой части:
- Артем Быстров — Павел Лиховцев
- Егор Кенжаметов — Женя Лиховцев в юности
- Савелий Кудряшов — Женя в детстве
- Евгений Ткачук — взрослый Женя
- Анна Завтур — Лиза Вологжанина (в юности)
- Полина Максимова — Лиза (в наши дни)
- Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева
- Александр Голубев — Юра Краб
- Филипп Янковский — Тунгус, вор в законе
- Гела Месхи — Игорь Кармазов, сотрудник ФСБ
- Вадим Филипченков — Паша, сын Жени и Лизы
Примечательно, что во втором сезоне в качестве актера появляется и сам режиссер сериала Юрий Быков. Он исполняет роль криминального авторитета по кличке Арнольд.
Творческая команда проекта осталась неизменной:
- Режиссер — Юрий Быков («Дурак», «Майор», «Завод»)
- Сценарист — Олег Маловичко («Трасса», «Нулевой пациент», «Хрустальный»)
- Оператор-постановщик — Глеб Вавилов
- Художник-постановщик — Никита Трубецкой
- Композитор — Райан Оттер
Производством сериала занимается продюсерская компания «Среда». Под руководством Ивана Самохвалова, Олега Маловичко и Александра Цекало.
По мере выхода новых серий «Лихие. Глава 2» продолжает раскрывать сложную историю семьи киллеров, погружая зрителей в атмосферу криминальной России 1990-х годов и современности, поднимая вопросы о цене преступлений, семейных ценностях и возможности искупления.
