19 января 2025

Житель ХМАО получил штраф за покупку зарядки для гаджетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил югорчанина к штрафу в пять тысяч рублей
Суд приговорил югорчанина к штрафу в пять тысяч рублей Фото:

Житель Когалыма (ХМАО) заплатил штраф в 5000 рублей за покупку портативной зарядки для гаджетов, которая оснащена функциями слежки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

«Назначить подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей», — сообщается в базе данных. Зарядку югорчанин купил в интернет-магазине.

Портативное устройство было оснащено мини-камерой с функцией ночного видения и датчиком движения. Суд счел это нарушением статьи 138 УК РФ «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений граждан» и оштрафовал мужчину.

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Житель Когалыма (ХМАО) заплатил штраф в 5000 рублей за покупку портативной зарядки для гаджетов, которая оснащена функциями слежки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. «Назначить подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей», — сообщается в базе данных. Зарядку югорчанин купил в интернет-магазине. Портативное устройство было оснащено мини-камерой с функцией ночного видения и датчиком движения. Суд счел это нарушением статьи 138 УК РФ «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений граждан» и оштрафовал мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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