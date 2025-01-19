Житель ХМАО получил штраф за покупку зарядки для гаджетов

Житель Когалыма (ХМАО) заплатил штраф в 5000 рублей за покупку портативной зарядки для гаджетов, которая оснащена функциями слежки. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
«Назначить подсудимому меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 000 рублей», — сообщается в базе данных. Зарядку югорчанин купил в интернет-магазине.
Портативное устройство было оснащено мини-камерой с функцией ночного видения и датчиком движения. Суд счел это нарушением статьи 138 УК РФ «нарушение тайны переписки, телефонных переговоров или иных сообщений граждан» и оштрафовал мужчину.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!