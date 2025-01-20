Автомобиль такси перевернулся на шоссе Космонавтов
На шоссе Космонавтов в Перми перевернулся автомобиль такси. Видео очевидец поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Такси-перевертыш. На шоссе Космонавтов у развязки с Западным обходом», — говорится в посте. На месте работают сотрудники ДПС.
URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
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