В Перми перевернулся автомобиль такси. Видео

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Автомобиль такси перевернулся на шоссе Космонавтов
Автомобиль такси перевернулся на шоссе Космонавтов Фото:

На шоссе Космонавтов в Перми перевернулся автомобиль такси. Видео очевидец поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Такси-перевертыш. На шоссе Космонавтов у развязки с Западным обходом», — говорится в посте. На месте работают сотрудники ДПС.

URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.

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На шоссе Космонавтов в Перми перевернулся автомобиль такси. Видео очевидец поделился в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Такси-перевертыш. На шоссе Космонавтов у развязки с Западным обходом», — говорится в посте. На месте работают сотрудники ДПС. URA.RU отправило запрос в УМВД по Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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