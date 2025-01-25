В Екатеринбурге многодетная семья собирает сотни тысяч, чтобы вживить сыну чип

Мальчику с ДЦП из Екатеринбурга требуется нейростимулятор за 1,6 миллиона рублей

26 января 2025 в 11:01 Размер текста - 17 +

Из-за мышечной спастики Саша испытывает трудности при ходьбе Фото представлено Светланой Добролюбовой Семье Добролюбовых из Екатеринбурга требуется срочная помощь: один из недоношенных мальчиков-близнецов отстает в развитии и остро нуждается в дорогом импланте, от которого буквально зависит его жизнь. Сашу могут прооперировать бесплатно, но устройство родители должны купить самостоятельно. И таких денег — почти 1,7 миллиона рублей — у них нет. Сергей и Светлана уже воспитывали сына Романа, когда Светлана узнала о своей беременности. Ждали девочку, однако уже на первом скрининге стало известно, что будут близнецы (какого пола — неясно). На 20-неделе врачи сообщили: мальчики. В семье воспитываются трое сыновей Фото представлено Светланой Добролюбовой На 30-й неделе беременности у Светланы начались схватки. Сначала она решила, что это тренировочные, однако боли усилились, и ее госпитализировали в Екатеринбургский клинический перинатальный центр. Несмотря на то, что в таких случаях обычно делают кесарево сечение, в случае Светланы медики решили, что она сможет родить самостоятельно. «Мальчики родились с недостатком веса, едва достигнув килограмма. Их поместили в реанимацию, а спустя сутки привезли ко мне в палату. Мы провели почти два месяца в больнице», — поделилась Светлана. После выписки домой жизнь вернулась к обычному ритму. Мальчики развивались в соответствии с нормами своего возраста. Однако, когда младшие начали ползать, Светлана заметила, что Саша движется несимметрично: одна рука и нога у него были ослаблены, и он ползал, как «раненый партизан». «Мы с мужем быстро обратились к педиатру, посетили еще нескольких специалистов. В итоге Саше поставили диагноз — ДЦП. Я долго не могла смириться с тем, что у сына болезнь», — рассказала молодая мама. Вова и Саша регулярно проводят время за играми Фото представлено Светланой Добролюбовой Нейрохирург Областной детской клинической больницы Андрей Осинцев порекомендовал провести операцию по установке нейростимулятора спинного мозга, который может помочь Саше свободно двигаться. «Это высокотехнологичный метод лечения повышенного мышечного тонуса нижних конечностей. У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Благодаря установке этого нейростимулятора у ребенка снизится тонус мышц ног, что позволит ему более уверенно стоять и передвигаться, а также значительно увеличит реабилитационный потенциал. Операция будет проведена за счет средств госбюджета, необходимо приобрести нейростимулятор», — описал ситуацию врач. Благодаря операции Саша сможет ходить без препятствий Фото представлено Светланой Добролюбовой Добролюбовы активно занимаются реабилитацией Саши. Благодаря этим усилиям мальчик смог сделать свои первые шаги в два с половиной года. Но у него все еще остается спастика мышц. «Нейростимулятор стоит 1699500 рублей. Мы с супругом оба работаем, но у нас нет таких средств», — сетует Светлана. Помочь Саше Добролюбову можно разными способами: поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семье Добролюбовых из Екатеринбурга требуется срочная помощь: один из недоношенных мальчиков-близнецов отстает в развитии и остро нуждается в дорогом импланте, от которого буквально зависит его жизнь. Сашу могут прооперировать бесплатно, но устройство родители должны купить самостоятельно. И таких денег — почти 1,7 миллиона рублей — у них нет. Сергей и Светлана уже воспитывали сына Романа, когда Светлана узнала о своей беременности. Ждали девочку, однако уже на первом скрининге стало известно, что будут близнецы (какого пола — неясно). На 20-неделе врачи сообщили: мальчики. На 30-й неделе беременности у Светланы начались схватки. Сначала она решила, что это тренировочные, однако боли усилились, и ее госпитализировали в Екатеринбургский клинический перинатальный центр. Несмотря на то, что в таких случаях обычно делают кесарево сечение, в случае Светланы медики решили, что она сможет родить самостоятельно. «Мальчики родились с недостатком веса, едва достигнув килограмма. Их поместили в реанимацию, а спустя сутки привезли ко мне в палату. Мы провели почти два месяца в больнице», — поделилась Светлана. После выписки домой жизнь вернулась к обычному ритму. Мальчики развивались в соответствии с нормами своего возраста. Однако, когда младшие начали ползать, Светлана заметила, что Саша движется несимметрично: одна рука и нога у него были ослаблены, и он ползал, как «раненый партизан». «Мы с мужем быстро обратились к педиатру, посетили еще нескольких специалистов. В итоге Саше поставили диагноз — ДЦП. Я долго не могла смириться с тем, что у сына болезнь», — рассказала молодая мама. Нейрохирург Областной детской клинической больницы Андрей Осинцев порекомендовал провести операцию по установке нейростимулятора спинного мозга, который может помочь Саше свободно двигаться. «Это высокотехнологичный метод лечения повышенного мышечного тонуса нижних конечностей. У Саши детский церебральный паралич, спастическая диплегия. Благодаря установке этого нейростимулятора у ребенка снизится тонус мышц ног, что позволит ему более уверенно стоять и передвигаться, а также значительно увеличит реабилитационный потенциал. Операция будет проведена за счет средств госбюджета, необходимо приобрести нейростимулятор», — описал ситуацию врач. Добролюбовы активно занимаются реабилитацией Саши. Благодаря этим усилиям мальчик смог сделать свои первые шаги в два с половиной года. Но у него все еще остается спастика мышц. «Нейростимулятор стоит 1699500 рублей. Мы с супругом оба работаем, но у нас нет таких средств», — сетует Светлана. Помочь Саше Добролюбову можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.