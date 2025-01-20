Екатеринбург закроют для посылок из Китая

В Екатеринбурге закроют место международного почтового обмена (ММПО), который находится в грузовом терминале Кольцово. Там сортируют отправления, поступающие напрямую из Китая, а затем рассылают их в другие регионы, теперь маршрут посылок изменится. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Почты России».
«В последние несколько лет наблюдается снижение объемов входящей международной почты. ММПО в Екатеринбурге временно приостанавливает деятельность», — заявили в пресс-службе. Теперь же все отправления из Китая будут доставлять сначала в Новосибирск и Казань. Затем из сортировочных центров их отправят в Екатеринбург. Центры позволяют эффективно обрабатывать посылки благодаря современному оборудованию и «обеспечивают оптимальную загрузку», пояснили в компании.
Возобновление работы ММПО состоится только в случае необходимости. В пресс-службе отметили, что логистические изменения позволят сократить сроки доставки и сохранить уровень сервиса на прежнем уровне.
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