Замгубернатора ХМАО заставила главу департамента выбраться из кабинета. Инсайд

Власти Нижневартовска ждут визита главы депкультуры ХМАО Козловой
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Глава депкультуры ХМАО отправится с рабочим визитом в Нижневартовск, проработав на посту год
Глава депкультуры ХМАО отправится с рабочим визитом в Нижневартовск, проработав на посту год Фото:

Замгубернатора ХМАО Елена Майер заставила главу департамента культуры Маргариту Козлову выбраться из кабинета. Чиновница впервые, по данным источников URA.RU, отправится с визитом в Нижневартовск, который не посещала за год работы ни разу.

«Козлова уже больше года руководит департаментом, однако так и не побывала во втором по численности югорском городе — Нижневартовске, где за это время в местной культуре разгорелись многочисленные скандалы. Однако с приходом нового куратора Козлова собралась в проблемный город с рабочим визитом. И вот теперь, после того, как была уволена глава управления мэрии Елена Шипицина, а в ТЮЗе нашли нарушения трудового законодательства, Козлова наконец побывает в проблемном городе», — сообщает инсайдер.

Информацию о визите подтвердили несколько источников, близких к администрации города и правительству округа. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

После смены заместителя губернатора ХМАО, новое руководство в лице Елены Майер столкнулось с серией нарушений в культурных учреждениях, унаследованных от предшественницы Елены Шумаковой. В Нижневартовском театре юного зрителя выявили проблемы с соблюдением трудового законодательства.

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Замгубернатора ХМАО Елена Майер заставила главу департамента культуры Маргариту Козлову выбраться из кабинета. Чиновница впервые, по данным источников URA.RU, отправится с визитом в Нижневартовск, который не посещала за год работы ни разу. «Козлова уже больше года руководит департаментом, однако так и не побывала во втором по численности югорском городе — Нижневартовске, где за это время в местной культуре разгорелись многочисленные скандалы. Однако с приходом нового куратора Козлова собралась в проблемный город с рабочим визитом. И вот теперь, после того, как была уволена глава управления мэрии Елена Шипицина, а в ТЮЗе нашли нарушения трудового законодательства, Козлова наконец побывает в проблемном городе», — сообщает инсайдер. Информацию о визите подтвердили несколько источников, близких к администрации города и правительству округа. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. После смены заместителя губернатора ХМАО, новое руководство в лице Елены Майер столкнулось с серией нарушений в культурных учреждениях, унаследованных от предшественницы Елены Шумаковой. В Нижневартовском театре юного зрителя выявили проблемы с соблюдением трудового законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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