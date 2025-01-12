Замгубернатора ХМАО Майер разбирается с новым скандалом на территориях

Заместителю губернатора ХМАО Елене Майер приходится разбираться в очередном скандальном наследстве, которое ей оставила предшественница Елена Шумакова. Источник URA.RU сообщает, что после серии выявленных нарушений в культурных учреждениях Ханты-Мансийска обнаружились проблемы в Нижневартовском театре юного зрителя.
«Руководство ТЮЗа в свое время перевело ряд сотрудников на срочные трудовые контракты в нарушение законодательства. В итоге, когда сроки прошли, никакой пролонгации не было и работникам указали на дверь. Некоторые не согласились и позвали на помощь юристов, но при Шумаковой особой реакции депкульта не было. А когда ее сменила Майер, сотрудники смогли добиться возобновления разбирательства. Проверка подтвердила нарушения», — сообщает инсайдер. В редакцию предоставлены копии документов о проверке в учреждении, которую провел департамент культуры ХМАО.
Кроме проблем с нарушениями трудовых прав, сотрудники театра жалуются на нарушения при дорогостоящем капремонте в учреждении. «При этом в ТЮЗ говорят, что некоторые поставки (по неподтвержденным данным, речь идет о дорогостоящем занавесе) были предоплачены директором Надеждой Васильевой в нарушение законодательства о госзакупках», — отмечает информатор.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что замгубернатора ХМАО Елена Майер поддержала смену руководства в Центре ремесел Ханты-Мансийска. Семейный клан экс-директора покинул посты, которые занимал в учреждении.
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